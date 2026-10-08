Phạt 22,5 triệu đồng người tự tổ chức cuộc thi Nam vương quốc tế toàn cầu 2026

Sở VHTT&DL Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc dự án Công ty TNHH Future Star World, số tiền 22,5 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi “Nam vương quốc tế toàn cầu 2026” khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Công ty TNHH Future Star World (TP HCM) nộp hồ sơ đề nghị tổ chức cuộc thi “Nam vương quốc tế toàn cầu 2026” (Mister Cosmopolitan Pageant Global 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 4-13/9/2026 tại Khu tổ hợp Libera, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Top 5 "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026". Ảnh: Missosology

Trong quá trình thẩm định, Sở VHTT&DL Khánh Hòa nhiều lần trả hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung do chưa đủ điều kiện giải quyết theo quy định. Đến ngày 7/9, doanh nghiệp mới hoàn chỉnh hồ sơ. Sau đó, Sở báo cáo UBND tỉnh về đề nghị tổ chức cuộc thi.

Ngày 10/9, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về việc tổ chức đêm chung kết cuộc thi này. Cùng ngày, Sở VHTT&DL Khánh Hòa yêu cầu Công ty Future Star World khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết đêm chung kết và các nội dung liên quan để lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức.

Tuy nhiên, khi văn bản chấp thuận của UBND tỉnh chưa được ban hành, Sở tiếp nhận văn bản của Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện KA (TP HCM) xin chuyển chương trình sang hình thức nội bộ. Ngày 11/9, Sở đề nghị công ty này làm việc với Future Star World để điều chỉnh đơn vị tổ chức theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tối 12/9, sự kiện vẫn diễn ra tại Khu tổ hợp Libera, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Xác minh vụ việc, Sở VHTT&DL Khánh Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Nha Trang làm việc với hai công ty và ông Nguyễn Thanh Dũng.

Tại các buổi làm việc, Công ty Future Star World và Công ty KA đều khẳng định không tổ chức sự kiện. Future Star World cũng xác nhận không ủy quyền cho ông Dũng tổ chức cuộc thi.

Ngày 6/10, ông Dũng làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng và trình bày chương trình tối 12/9 chỉ có quy mô nội bộ, dưới hình thức tiệc gala dinner và vinh danh những người tham dự. Ông thừa nhận chương trình do cá nhân mình chủ trì tổ chức, không phải do hai công ty thực hiện, đồng thời xác nhận hành vi này không đúng quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, Giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hòa đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Thanh Dũng 22,5 triệu đồng về hành vi “Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận”.