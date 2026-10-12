Phạt 2,1 tỷ đồng từ việc kiểm tra các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao

Tăng cường giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong 9 tháng từ đầu năm 2026, đã kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải tại 181 dự án, cơ sở, xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng; đồng thời tăng cường giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các chủ dự án, cơ sở đã quan tâm đầu tư, vận hành công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường.

Tuy vậy, Cục Môi trường cũng chỉ rõ vẫn còn một số trường hợp công trình xử lý vận hành chưa ổn định, thực hiện chưa đầy đủ một số nội dung của giấy phép môi trường. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra trong 3 năm gần đây cho thấy các vi phạm chủ yếu gồm: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung giấy phép môi trường; không vận hành, vận hành không thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng giấy phép môi trường; chưa có hoặc chưa điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định…

Bên cạnh đó, một số tồn tại khác vẫn cần khắc phục như: Một số chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường, chưa rà soát, thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, xây dựng kế hoạch kiểm tra chưa hoàn thiện, thiếu liên thông, cập nhật chưa thường xuyên, nhất là thông tin về tình hình hoạt động và thực hiện bảo vệ môi trường của cơ sở, dự án tại địa phương.

Việc lấy, phân tích mẫu cũng còn khó khăn do năng lực đáp ứng của đơn vị thực hiện và các quy định về quản lý hóa chất hạn chế, hóa chất đặc biệt, dẫn đến một số cơ sở đã kiểm tra nhưng chưa lấy được mẫu chất thải.

Khai thác, chế biến khoáng sản là một trong các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đối với hoạt động giám sát các cơ sở công suất lớn, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, Cục Môi trường cho biết qua công tác kiểm tra, giám sát, nắm thông tin địa bàn cho thấy các vấn đề môi trường, các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thường tập trung vào các loại hình: dệt nhuộm; sản xuất giấy; tái chế, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; luyện kim loại; khai thác, chế biến khoáng sản; nhiệt điện; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chăn nuôi tập trung; các bãi chôn lấp, xử lý chất thải tại các khu đô thị; xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại.

Trong đó, các vấn đề môi trường thường phát sinh tại các địa phương tập trung nhiều nguồn thải lớn (như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh…); các khu vực có phản ánh ô nhiễm kéo dài, nguy cơ tác động liên tỉnh chịu áp lực từ hoạt động của các đô thị và sản xuất công nghiệp như: Hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, sông Cầu...

Gần đây, ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, gồm 5 cơ sở: Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các Nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tại tỉnh Lâm Đồng; Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT1.

Theo Cục Môi trường, hoạt động giám sát các cơ sở sẽ triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 và căn cứ chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền sẽ bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách các cơ sở giám sát./.