Phạt 18 triệu đồng hai chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi

Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh, xử lý 02 học sinh vi phạm giao thông từ phản ánh trên mạng xã hội.

Ngày 2/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác minh, xử lý hai học sinh điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội.

Trước đó, từ hình ảnh phản ánh trên Facebook về hai thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Quảng Hà khẩn trương xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh xác định, ngày 21/10/2026, tại Km 254 Quốc lộ 18, thuộc địa bàn xã Quảng Hà, có hai trường hợp điều khiển xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Hai trường hợp là N.H.T. và T.V.B. (cùng sinh năm 2011, trú tại xã Quảng Hà), học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Du. N.H.T. điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu VICTORIA, biển kiểm soát 14AL-022.xx; T.V.B. điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu NAMOTOR, biển kiểm soát 14AL-017.xx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả hai học sinh có các hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy và không có chứng nhận đăng ký xe.

Đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hai chủ phương tiện, với tổng số tiền phạt 18 triệu đồng. Các phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ theo quy định.

Ngoài việc xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Du và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao hoặc để phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.