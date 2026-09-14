Phạt 152 triệu đồng, đình chỉ một năm phòng khám YHCT có 6 vi phạm

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 (thuộc Công ty TNHH TMDV Y tế Tâm Anh, địa chỉ tại số 6 đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra Phòng khám YHCT Tâm Đức 6 (ảnh Sở Y tế Nghệ An)

Qua kiểm tra, cơ sở được xác định có 6 hành vi vi phạm hành chính, gồm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật;

Sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế.

Phòng khám YHCT Tâm Đức 6 sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (ảnh Sở Y tế Nghệ An).

Với những lỗi vi phạm trên, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 với tổng số tiền phạt 152 triệu đồng. Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ký ban hành.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ vi phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, duy trì đầy đủ các điều kiện hoạt động; thực hiện đúng phạm vi chuyên môn, địa điểm được cấp phép; bảo đảm người hành nghề được đăng ký theo quy định và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thiết bị y tế và an toàn người bệnh.