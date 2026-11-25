Phạt 15 triệu đồng quản trị viên nhóm Facebook để lọt video nhạy cảm
Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú tại phường Phú Xuân, TP Huế), quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Garage Sale in Huế”, do không kịp thời kiểm duyệt, ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan vụ việc đánh ghen trên ô tô VF3.
Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm ghi lại vụ việc một đôi nam nữ trên ô tô VF3.
Quả công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook “Mỹ Thuận Lê” đăng tải trong nhóm “Garage Sale in Huế” đoạn video dài 7 phút 32 giây, ghi lại cảnh đánh ghen có những hình ảnh, hành vi nhạy cảm.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là nội dung tiêu cực, đồi trụy, ảnh hưởng đến môi trường mạng và tiến hành làm việc với ông N.V.S., quản trị viên chính của nhóm Facebook nói trên.
Tại cơ quan Công an, ông N.V.S. thừa nhận đã buông lỏng công tác kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành.
Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng đã ra quyết định xử phạt ông N.V.S. số tiền 15 triệu đồng về hành vi “Quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế khuyến cáo trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải thông tin, mà còn gắn liền với vai trò của quản trị viên, kiểm duyệt viên khi buông lỏng kiểm soát, để nội dung vi phạm pháp luật xuất hiện trên các trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phat-15-trieu-dong-quan-tri-vien-nhom-facebook-de-lot-video-nhay-cam-549159.html