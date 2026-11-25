Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm ghi lại vụ việc một đôi nam nữ trên ô tô VF3.

Quả công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook “Mỹ Thuận Lê” đăng tải trong nhóm “Garage Sale in Huế” đoạn video dài 7 phút 32 giây, ghi lại cảnh đánh ghen có những hình ảnh, hành vi nhạy cảm.

Phạt 15 triệu đồng quản trị viên nhóm Facebook để lọt video nhạy cảm

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là nội dung tiêu cực, đồi trụy, ảnh hưởng đến môi trường mạng và tiến hành làm việc với ông N.V.S., quản trị viên chính của nhóm Facebook nói trên.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.S. thừa nhận đã buông lỏng công tác kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng đã ra quyết định xử phạt ông N.V.S. số tiền 15 triệu đồng về hành vi “Quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế khuyến cáo trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải thông tin, mà còn gắn liền với vai trò của quản trị viên, kiểm duyệt viên khi buông lỏng kiểm soát, để nội dung vi phạm pháp luật xuất hiện trên các trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý.