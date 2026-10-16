Phạt 13 năm tù bị cáo người Australia sát hại vợ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2023, thông qua mạng xã hội McMullen Brian Anthony quen biết bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1975 ở Hà Nội). Sau đó, Anthony đến Việt Nam sinh sống.

Ngày 24/7/2023, Anthony kết hôn với bà L và ở cùng với bà L cùng 2 người con riêng của bà L. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 19/4/2025, khi bà L và Anthony đang ngồi trên giường ở phòng ngủ tầng 2 thì Anthony đọc được tin nhắn của bà L với một số người đàn ông khác. Nghi ngờ bà L ngoại tình nên giữa Anthony và bà L xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau rồi bà L đuổi Anthony ra khỏi nhà.

Quá trình cãi nhau, Anthony và bà L xô xát, gây thương tích cho nhau. Sau đó Anthony đã lấy 1 thanh kim loại hình trụ tròn vụt khiến bà L gục xuống sàn, đầu chảy nhiều máu. Khi thấy bà L nằm bất động, Anthony bỏ thanh kim loại xuống sàn nhà. Thấy con gái bà L chạy xuống thì Anthony liên tục hét lên bằng tiếng Anh “Điên hết rồi" và lấy túi xách, ví của mình ở đầu giường bỏ đi. Hai con bà L gọi xe cứu thương đưa bà L đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kết quả giám định cho thấy bà L bị vết thương vùng đầu dập não tràn thái dương trái, vỡ xương đỉnh trái lan xuống cánh lớn xương bướm và tràn ô mặt trái. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên bà L không tử vong nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe.

Bà L được điều trị từ ngày 19/4/2025 đến ngày 21/7/2025 thì ra viện. Ngày 20/4/2025, Anthony bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.