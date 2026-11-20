Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Hà Nội phát hiện P.N.M. (trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) sử dụng tài khoản mạng xã hội, tạo lập và phát tán thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Từ thông tin trên, đơn vị đã triệu tập P.N.M đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, P.N.M đã khai nhận hành vi vi phạm.

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPHC, mức phạt 12,5 triệu đồng đối với P.N.M. do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của Tập đoàn Novaland, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP; đồng thời yêu cầu P.N.M cam kết không tái vi phạm.

Cơ quan Công an làm việc với P.N.M.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác, kiểm chứng thông tin khi tham gia mạng xã hội; tuyệt đối không vội tin, bình luận hay chia sẻ các bài viết không rõ nguồn gốc. Chủ động cập nhật tin tức qua các cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước và báo chí chính thống. Khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu đưa tin sai sự thật, vu khống hay xuyên tạc, người dân cần phản ánh ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an TP Hà Nội để được kịp thời hướng dẫn theo quy định của pháp luật.