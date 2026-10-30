Trước đó, ngày 27/10/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. #xuhuong - tại phường Dương Nỗ”, kèm video dài 2 phút 8 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà.

Phạt 12,5 triệu đồng người đăng video sai sự thật về vụ việc ở Huế.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định video trên ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, không phải tại phường Dương Nỗ, TP Huế như thông tin được đăng tải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế xác định ông T.K.G. là chủ quản trị trang Facebook “Huế tin tức 24h” và trực tiếp đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nói trên.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T.K.G. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt ông T.K.G. số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, chủ động kiểm chứng tính xác thực của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận.

Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.