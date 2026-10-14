Phạt 12,5 triệu đồng người đăng video đồi trụy lên Facebook

Xử phạt người đàn ông đăng video đồi trụy lên Facebook. Ảnh: CACC

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Yên Lập vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Yên Lập phát hiện tài khoản Facebook mang tên “N.X.H” đăng trạng thái “Các anh ck hay đi karaoke có lý do cả đấy #xuhuong”, kèm video ghi lại cảnh một đôi nam nữ quan hệ tình dục trong quán karaoke.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là N.X.H (SN 1992), trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Làm việc với cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Yên Lập đã lập hồ sơ, xử phạt N.X.H số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm b khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ nội dung đồi trụy hoặc các thông tin vi phạm pháp luật.