Phạt 100 triệu đồng hộ kinh doanh bán bánh mì khiến 254 người ngộ độc

Theo quyết định, Hộ kinh doanh Bin Bin đã có 4 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể, khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm. Đáng chú ý, hộ kinh doanh này còn có hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ sở sản xuất bánh mì Bin Bịn

Với 4 hành vi trên, Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt tổng số tiền phạt là 100 triệu đồng. Trong đó, hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên bị xử phạt 90 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Gia Lai quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của Hộ kinh doanh Bin Bin trong thời gian 4 tháng. Hộ kinh doanh Bin Bin cũng bị buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm theo quy định; đồng thời buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Hộ kinh doanh Bin Bin có trách nhiệm liên hệ với các cá nhân, tổ chức có liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 24-8, nhiều người sau khi ăn bánh mì có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Đến 17 giờ ngày 28-8, tổng cộng 254 bệnh nhân đã đến khám và điều trị.

Qua điều tra dịch tễ, tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử ăn bánh mì mua tại Hộ kinh doanh Bin Bin trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 23-8 đến 17 giờ 30 ngày 24-8.

Kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu bệnh phẩm và 3 loại nguyên liệu được sử dụng làm bánh mì thập cẩm.

Theo quyết định xử phạt, Hộ kinh doanh Bin Bin phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật; đồng thời, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Vy