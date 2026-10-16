Phạt 10 triệu đồng đối với người đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trong các ngày 6/10 và 7/10/2026, chị L.T.S., trú tại xã Khánh Thiện, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín một đơn vị chức năng của xã.

Làm việc với cơ quan Công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích, chị L.T.S. nhận thức nội dung đăng tải không có cơ sở, không đúng sự thật và ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị liên quan. Người này đã gỡ bỏ bài viết, công khai đăng tải thông tin đính chính và cam kết không tái phạm.

Công an xã Khánh Thiện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chị L.T.S. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan”.

Từ vụ việc trên, Công an xã Khánh Thiện khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc phát trực tiếp thông tin trên mạng xã hội; không lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý theo quy định.