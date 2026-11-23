Ngày 23/11, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II) phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng các đơn vị quản lý, bảo trì, vận hành thu phí và nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy tắc, quy định cơ bản, thiết thực gắn với quá trình điều khiển phương tiện tham gia trên cao tốc như: Thắt dây an toàn trước khi khởi hành; giảm tốc độ khi gặp vật cản; tuân thủ quy định khi chuyển hướng, nhập và tách làn, khoảng cách an toàn; không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích...

Hoạt động được triển khai tại các trạm thu phí ĐT.548, ĐT.550, Cẩm Quan, Kỳ Trung, quốc lộ 12C và các trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm tại Km534+310, Km594+400. Đây là những vị trí thuận lợi để tiếp cận, trao tài liệu và hướng dẫn trực tiếp cho người điều khiển phương tiện.

Theo ông Ngô Sỹ Nguyên, Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ II, đơn vị được giao phát 1.600 tờ rơi tại các điểm trên tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Tài liệu do Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông xây dựng, tập trung vào những kỹ năng và quy tắc quan trọng khi lưu thông trên cao tốc như giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, chuyển làn, nhập làn và tách làn đúng quy định.

Các tài xế vui vẻ nhận tờ rơi tuyên truyền từ lực lượng chức năng. Đồng thời, cam kết sẽ chấp hành tốt các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc.

Trong đó, người điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách tối thiểu 70m khi chạy xe với tốc độ trên 80 - 100km/h; chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế.

Tờ rơi cũng hướng dẫn cách xử lý khi phương tiện gặp sự cố, gồm bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m, đưa người đến vị trí an toàn và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tài liệu nhấn mạnh việc không sử dụng điện thoại khi lái xe, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia; thắt dây an toàn cho cả người ngồi ghế trước và ghế sau, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp khi chở trẻ em.

Cùng với phát tờ rơi, lực lượng Cảnh sát giao thông và cán bộ quản lý đường bộ còn trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn người lái xe về những lỗi thường gặp như không giữ khoảng cách, dừng đỗ sai quy định, thiếu tập trung khi điều khiển phương tiện tại trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm.

Điểm mới của đợt tuyên truyền là mỗi tờ rơi đều tích hợp mã QR, giúp người dân sử dụng điện thoại quét mã để truy cập nội dung hướng dẫn an toàn giao thông. Thông tin có thể được lưu lại, chia sẻ cho người thân, bạn bè và các hội nhóm lái xe, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận.

Theo ông Ngô Sỹ Nguyên, việc kết hợp phát tài liệu trực tiếp với mã QR giúp thông tin tuyên truyền trở nên trực quan, dễ tiếp cận và thuận tiện chia sẻ hơn.

Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động tuyên truyền.

Hoạt động có sự tham gia của các đơn vị nhận hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc đoạn Bãi Vọt - Vạn Ninh, đơn vị thu phí, Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc (TMC Cẩm Quan) và Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm.

Sau đợt tuyên truyền, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 sẽ tổng hợp số lượng tờ rơi đã phát, hình ảnh minh chứng tại từng điểm để báo cáo Khu Quản lý đường bộ II trước ngày 12/12.