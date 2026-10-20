Pharmedic lãi quý III/2026 tăng, nợ vay bất ngờ 'phình' to

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (NHX: PMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều tăng trưởng hai chữ số.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ở mức 80 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu thuần tăng nhanh hơn giá vốn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 65 tỷ đồng, tăng 23,5% so với quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 86 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 913 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 259 triệu đồng lên 1,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết thúc quý III/2026, Pharmedic ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng (Ảnh: PMC).

Chi phí bán hàng tăng 49,3%, lên 19,43 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3%, lên 16,9 tỷ đồng. Sau khi hạch toán các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 27 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III/2026, Pharmedic ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, cao hơn mức 19 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Giải trình về biến động kết quả kinh doanh, Pharmedic cho biết trong năm 2026, doanh nghiệp thay đổi chính sách kinh doanh, áp dụng tăng chiết khấu thương mại cho khách hàng nhằm thúc đẩy doanh số và lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Pharmedic đạt 403 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 58 tỷ đồng, giảm 9,2%.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026 tổng tài sản của Pharmedic đạt 398 tỷ đồng, tăng 15,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với 261 tỷ đồng; tài sản dài hạn đạt 137 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho là khoản mục lớn nhất, đạt 142,5 tỷ đồng, tăng 37,1% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 62,2%, lên 107 tỷ đồng, chủ yếu do phải thu khách hàng tăng từ 34,7 tỷ đồng lên 55,1 tỷ đồng và trả trước cho người bán lên 50 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 40 tỷ đồng đầu năm xuống 7,1 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III, tương ứng giảm 82,3%. Đầu tư tài chính ngắn hạn duy trì ở mức 500 triệu đồng.

Đối với tài sản dài hạn, giá trị tài sản cố định đạt 112 tỷ đồng, tăng 20,3% so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản cố định vô hình tăng từ 2 tỷ đồng lên 14,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dài hạn khác giảm từ 30 tỷ đồng xuống 24 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Pharmedic đạt 147 tỷ đồng, tăng 41,4% so với đầu năm.

Toàn bộ khoản nợ phải trả được ghi nhận là nợ ngắn hạn, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 181 triệu đồng lên gần 60 tỷ đồng.

Phải trả người lao động giảm từ 38 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng, trong khi thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 8 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 250 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu được giữ nguyên ở mức 93 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 53 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng.