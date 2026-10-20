Pháp yêu cầu gỡ hàng nghi bị đánh cắp khỏi các nền tảng trực tuyến

Theo truyền thông châu Âu, Bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số Pháp Anne Le Henanff ngày 19/10 đã triệu tập đại diện 6 nền tảng trực tuyến để làm việc với giới chức. Cuộc họp có sự tham gia của quan chức Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin rao bán những món đồ được cho là lấy từ các cửa hàng bị cướp phá.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà Le Henanff cho biết hàng hóa bị đánh cắp trong đợt bất ổn cuối tuần đang được chào bán trên một số nền tảng. Bà yêu cầu các doanh nghiệp gỡ ngay những tin rao liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để những người bán lại hàng bị đánh cắp có thể bị truy tố.

Theo Bộ Thương mại Pháp, các doanh nghiệp được mời làm việc gồm Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta và TikTok. Hiệp hội Thương mại điện tử Pháp (Fevad) cũng được mời tham dự.

Động thái này diễn ra sau các vụ cướp phá ngày 17/10, trong đợt bạo lực đường phố được đánh giá là một trong những đợt nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm. Theo giới chức, hơn 3.000 cơ sở kinh doanh chịu thiệt hại, trong đó nhiều cửa hàng bị lấy đi hàng hóa.

Từ ngày 18/10, mạng xã hội bắt đầu lan truyền những ảnh chụp màn hình các tin rao bán đồ được cho là bị đánh cắp trong đợt bất ổn. Những hình ảnh này làm dấy lên lo ngại về việc các nền tảng mua bán trực tuyến bị sử dụng để tiêu thụ hàng hóa có nguồn gốc bất hợp pháp.

Trả lời với báo giới, Vinted cho biết áp dụng chính sách không khoan nhượng với việc rao bán hàng bị đánh cắp và đang tích cực hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật cùng giới chức Pháp. Nền tảng mua bán đồ đã qua sử dụng khẳng định các nhóm phụ trách đã hành động ngay từ cuối tuần để nhận diện và gỡ những tin rao có thể liên quan.

Vinted cũng cho biết đã tăng cường giám sát các tin rao đáng ngờ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không công bố số lượng tin đã bị gỡ hoặc quy mô của vấn đề.

Trong khi đó, eBay cho biết chưa thể xác nhận liệu số tin rao có khả năng liên quan đến các vụ trộm cắp cuối tuần có tăng lên hay không. Nền tảng đấu giá trực tuyến này khẳng định đang chủ động sử dụng các công cụ công nghệ để phát hiện việc rao bán hàng bị đánh cắp.

Làn sóng bất ổn xảy ra sau nhiều tuần biểu tình yêu cầu cải thiện điều kiện tại các trường học. Diễn biến này cũng xuất hiện khi chỉ còn khoảng 6 tháng trước cuộc bầu cử lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.