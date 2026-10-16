Pháp: Xe buýt va chạm với tàu tại khu vực đường hầm Channel

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: arabnews.com

Theo thông báo của chính quyền địa phương, những người bị thương gồm tài xế và 18 hành khách trên xe buýt nhỏ. Phương tiện này chở các tài xế xe tải mang nhiều quốc tịch khác nhau đang chờ lên tàu LeShuttle để đi qua đường hầm nối Pháp với Anh. LeShuttle là loại tàu chuyên chở các phương tiện giao thông cùng người ngồi trên xe.

Sau vụ tai nạn, khu vực gần lối vào đường hầm tại Coquelles, miền Bắc nước Pháp, đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ. Nhiều xe cứu thương và phương tiện khẩn cấp, cùng một máy bay trực thăng, đã được điều động đến hiện trường.

Văn phòng công tố địa phương tại Boulogne-sur-Mer cho biết đã mở cuộc điều tra với nghi vấn gây thương tích do vô ý.

Phó tỉnh trưởng Calais, bà Agathe Cury, cho biết hoạt động vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn. Tuy nhiên, các chuyến tàu LeShuttle chở hành khách và phương tiện đã tạm dừng trong khoảng 1 giờ để lực lượng cứu hộ xử lý vụ việc. Đến 20h30 theo giờ GMT ngày 15/10 (3h30 sáng 16/10 theo giờ Việt Nam), hoạt động vận tải đã trở lại bình thường.

Trong khi đó, công ty đường sắt Eurostar khẳng định vụ tai nạn không liên quan đến bất kỳ đoàn tàu nào của hãng. Tất cả các chuyến tàu Eurostar vẫn hoạt động theo lịch trình.

Đường hầm Channel dài khoảng 50 km, nối Coquelles ở miền Bắc nước Pháp với Folkestone ở miền Nam nước Anh, được đưa vào khai thác từ năm 1994. Công ty Getlink vận hành đường hầm này, phục vụ các đoàn tàu LeShuttle chở ô tô cùng hành khách qua eo biển Manche, bên cạnh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt.