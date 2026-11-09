Pháp xác nhận vai trò châu Âu trong đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: PAP/TTXVN

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 8/11 cho biết Pháp sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Abu Dhabi nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời khẳng định châu Âu sẽ có đại diện tại hội nghị này.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, ông Barrot nêu rõ: "Châu Âu sẽ có đại diện và Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham gia các cuộc đàm phán này". Các cuộc gặp dự kiến diễn ra trong hai ngày 10-11/11, với sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ trong khuôn khổ do Washington làm trung gian.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên những quan ngại về khả năng Washington thay đổi cách tiếp cận đối với Điện Kremlin. Trước đó, ông Trump dự đoán có thể đạt được một thỏa thuận "rất lớn" với Nga, không chỉ liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine mà còn bao gồm "toàn bộ châu Âu".

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/11 được mô tả là khuôn khổ ba bên ở cấp quan chức, không phải cấp lãnh đạo, giữa Ukraine, Nga và Mỹ. Danh tính những người tham gia hiện vẫn chưa được công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nhiều lần bày tỏ mong muốn các đồng minh châu Âu tham gia tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng đại diện châu Âu sẽ không có mặt tại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Barrot cho biết trong quá khứ, "đã từng có những cuộc thảo luận, đôi khi không có sự tham gia của châu Âu, đôi khi lại có", nhưng lần này các đại diện châu Âu "chắc chắn sẽ tham gia". Ông nhấn mạnh: "Pháp sẽ có mặt tại đó và đảm bảo rằng tiếng nói của châu Âu được lắng nghe".

Trước đó, ngày 5/11, các quan chức Mỹ, châu Âu, Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Một người phát ngôn NATO cho biết các bên "đã tìm cách thúc đẩy một kết thúc công bằng và bền vững cho cuộc chiến ở Ukraine".

Jared Kushner, đặc phái viên đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ, tham gia cuộc họp tại Brussels thông qua hình thức trực tuyến. Ông cho biết Washington đang nỗ lực xây dựng "một cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn, có thể giúp tạo tiền đề cho một nền hòa bình lâu dài".

Cách tiếp cận của Mỹ được các đồng minh châu Âu tiếp nhận một cách thận trọng, trong bối cảnh các nước này từ lâu đã bác bỏ đề xuất của Moskva về việc điều chỉnh cấu trúc an ninh châu Âu. Trước khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, Điện Kremlin từng đưa ra một tối hậu thư với NATO, trong đó có yêu cầu liên minh này rút lực lượng quân sự khỏi Đông Âu. Yêu cầu này đã bị NATO bác bỏ.

Cùng ngày 8/11, viết trên mạng xã hội X, ông Kushner cho biết Washington sẽ "tham vấn chặt chẽ với các đối tác châu Âu bên lề" các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Ông cũng nêu rõ, nếu đạt được tiến triển, các bên sẽ hướng tới xây dựng một khuôn khổ đa phương rộng lớn hơn với sự tham gia trực tiếp của châu Âu.