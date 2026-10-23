Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus Shamonda

Virus Shamonda dưới kính hiển vi.

Căn bệnh do côn trùng truyền nhiễm này, vốn đã lưu hành trong đàn gia súc hàng chục năm, trước đây được cho là không có khả năng lây nhiễm sang người.

Trong một thông báo chung hôm 22/10, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp xác nhận, bệnh nhân này, người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng, đã qua đời vào đầu tháng 10 sau khi nhập viện ở Lyon.

Họ mô tả đây là trường hợp phát hiện mầm bệnh đầu tiên được xác nhận ở người.

Bệnh nhân đã phát triển các biến chứng thần kinh nghiêm trọng mà các nhà chức trách tin, có liên quan đến nhiễm trùng.

Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được một cách chắc chắn liệu virus có phải là nguyên nhân gây ra cái chết hay không.

Các quan chức nghi ngờ bệnh nhân nhiễm virus qua vết cắn của một con muỗi mang mầm bệnh ở miền Đông nước Pháp, nơi mầm bệnh này gần đây đã được phát hiện ở gia súc.

Hoàn cảnh lây nhiễm vẫn đang được điều tra.

Mặc dù đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ, chính quyền Pháp cho biết, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối đe dọa rộng hơn đối với sức khỏe cộng đồng.

Họ nhấn mạnh, bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, và chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh nào khác ở người.

Virus Shamonda thuộc nhóm orthobunyavirus và được xác định lần đầu tiên ở Nigeria vào những năm 1960.

Virus này lây truyền qua các loài côn trùng nhỏ hút máu gọi là muỗi Culicoides, và đã được phát hiện ở gia súc tại châu Phi và châu Á.

Gần đây, virus này đã xuất hiện trong đàn gia súc ở châu Âu, gây lo ngại cho các cơ quan thú y.

Tại Pháp, các trường hợp nhiễm bệnh đã được báo cáo ở hàng chục tỉnh thành, với các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, suy yếu và giảm sản lượng sữa, theo các cơ quan nông nghiệp Pháp.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu đã xác nhận trường hợp nhiễm bệnh ở người chưa từng có tiền lệ này, và đang phối hợp với chính quyền Pháp để đánh giá những tác động của nó.

Các quan chức y tế đang tiếp tục điều tra dịch tễ học và xét nghiệm để xác định bệnh nhân bị nhiễm bệnh bằng cách nào, và liệu có trường hợp nào khác chưa được phát hiện hay không.

Theo RT