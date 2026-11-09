Pháp xác nhận tham gia đàm phán Nga-Ukraine cùng châu Âu

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot xác nhận, nước này và các nước châu Âu sẽ có đại diện tham gia cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại UAE trong hai ngày 10-11/11. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời đài phát thanh RTL, ông Barrot cho biết, châu Âu sẽ có sự hiện diện đáng kể tại cuộc đàm phán, trong đó Pháp chắc chắn cử đại diện tham gia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp chưa tiết lộ ai sẽ đại diện cho Paris. Ông nhấn mạnh trong những tuần gần đây, các nước châu Âu đã thể hiện rõ quan điểm với phía Mỹ rằng không thể thảo luận về tương lai của lục địa này mà bỏ qua những kỳ vọng và yêu cầu của họ.

Trước đó, ngày 2/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo, Washington sẽ tổ chức cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của Nga và Ukraine vào ngày 10-11/11. Nội dung dự kiến gồm các biện pháp chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng và các vấn đề nhân đạo.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thống nhất được cơ chế đại diện tại tiến trình đàm phán cũng như việc có nên thiết lập kênh liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho cho biết, cơ quan này chưa có thông tin cụ thể, đồng thời nhấn mạnh EU có quyền quyết định đối với những vấn đề liên quan an ninh và thuộc thẩm quyền của khối.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni mới đây đã đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa giải quyết vấn đề đại diện của EU tại các cuộc đàm phán. Ông Costa sau đó đưa nội dung này vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ngày 13/11. Động thái của bà Meloni diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Putin ngày 27/10, khiến một số lãnh đạo châu Âu bất ngờ.

Về phía Nga, Điện Kremlin ngày 6/11 xác nhận sẽ cử một phái đoàn ngoại giao và quân sự cấp cao tới Abu Dhabi. Thành phần đoàn gồm Trợ lý Vladimir Medinsky của Tổng thống, các Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, cùng các quan chức cấp cao Bộ Tổng tham mưu Igor Kostyukov và Yuri Zhigarlovsky. Trợ lý Tổng thống phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov giám sát công tác chuẩn bị đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã thảo luận về cuộc đàm phán với Hội đồng An ninh Nga hôm 6/11 và mời các quan chức trên tham gia. Tuy nhiên, việc cử phái đoàn cấp cao chưa đồng nghĩa với thay đổi lập trường của Nga trong đàm phán.

Tiến trình chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lên án cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm nhằm vào Kiev, cho rằng Moscow đã đáp trả kế hoạch đàm phán bằng các đòn tấn công tên lửa đạn đạo vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Bên cạnh khuôn khổ đàm phán ba bên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 đề cập một thỏa thuận rộng hơn sau cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, tại Nhà Trắng. Ông cho rằng thỏa thuận này có thể không chỉ liên quan Ukraine mà còn bao gồm toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, nội dung cụ thể chưa được công bố.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 6/11, Tổng thống Zelenskyy cho biết, ông chưa nắm đầy đủ đề xuất của Mỹ và cảnh báo một số nội dung có thể gây rủi ro cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh cần ưu tiên thảo luận về việc chấm dứt xung đột và các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Trước những đề xuất về một cấu trúc an ninh rộng hơn, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas khẳng định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU đã có vai trò riêng trong cấu trúc an ninh châu Âu. Bà nhấn mạnh cần bảo đảm Ukraine được hội nhập vào cấu trúc này và Nga không có quyền phủ quyết các quyết định về an ninh của châu Âu.