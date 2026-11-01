Pháp xả kho dự trữ diesel chiến lược, giá bán lẻ đồng loạt giảm mạnh

Pháp giải phóng 10 triệu thùng diesel từ kho dự trữ chiến lược, tạo điều kiện để các nhà bán lẻ giảm giá nhiên liệu tại hàng trăm trạm xăng trên cả nước. (Nguồn: France24)

Dù giá bán vẫn biến động theo thị trường, lượng nhiên liệu bổ sung từ kho dự trữ được kỳ vọng góp phần hạn chế đà tăng giá.

Theo số liệu ngày 31/10, giá diesel bán lẻ bình quân tại Pháp ở mức khoảng 2,37 Euro/lít.

Trong khi đó, hệ thống trạm xăng Access của tập đoàn năng lượng TotalEnergies đã giảm giá xuống còn 2,15 Euro/lít, thấp hơn 10 Cent so với các trạm khác thuộc cùng tập đoàn.

TotalEnergies cho biết, quyết định giảm giá được đưa ra trước khi lượng diesel từ kho dự trữ chiến lược được bàn giao trên thực tế, nhằm giúp khách hàng sớm tiếp cận nguồn nhiên liệu với mức giá tương ứng với chi phí nhập kho ban đầu.

Cùng động thái này, chuỗi siêu thị E. Leclerc thông báo giảm 21 Cent/lít diesel tại khoảng 742 trạm dịch vụ trên toàn nước Pháp.

Mức giảm này được áp dụng hằng ngày. Tuy nhiên, giá bán vẫn được điều chỉnh theo diễn biến thị trường.

Tập đoàn bán lẻ Coopérative U hiện cũng triển khai mức giảm tương tự.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2026, Chính phủ Pháp thông báo giải phóng 10 triệu thùng diesel từ kho dự trữ chiến lược.

Lượng nhiên liệu này được mua trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Giá bán hiện ở mức 0,28 Euro/lít, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 1,1 Euro/lít vào giữa tháng 10.

(theo Euronews)