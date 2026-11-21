Theo thông báo ngày 20/11 của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp, cuộc tập trận mang tên EXCALIBUR SWEDEN 2026 có sự tham gia của các máy bay chiến đấu Rafale thuộc Lực lượng Không quân Chiến lược Pháp và máy bay Gripen của Thụy Điển. Pháp cũng triển khai máy bay tiếp dầu trên không A330 MRTT để hỗ trợ hoạt động huấn luyện.

Đây là lần đầu tiên các máy bay Rafale thuộc lực lượng thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân của Pháp phối hợp huấn luyện với máy bay chiến đấu Thụy Điển. Theo quân đội Pháp, hoạt động này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác song phương về “răn đe tiên tiến”, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa hai lực lượng không quân và đóng góp vào an ninh châu Âu.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Pháp nhấn mạnh cuộc tập trận không sử dụng vũ khí hạt nhân và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Quân đội Pháp không công bố cụ thể thời gian, địa điểm và số lượng máy bay tham gia. Lực lượng Không quân Chiến lược là bộ phận của Không quân và Vũ trụ Pháp chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân trên không. Các máy bay Rafale của lực lượng này có khả năng mang tên lửa hành trình ASMPA-R được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Pháp hiện là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu vũ khí hạt nhân, với kho dự trữ ước tính khoảng 290 đầu đạn. Đầu năm 2026, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề xuất một khuôn khổ hợp tác răn đe hạt nhân mới với các đồng minh châu Âu, trong đó có Thụy Điển và 7 quốc gia khác. Theo định hướng này, Pháp có thể triển khai tạm thời máy bay mang năng lực hạt nhân tại các nước đồng minh, đồng thời cho phép đối tác tham gia một số hoạt động huấn luyện liên quan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Paris thúc đẩy thảo luận về vai trò của năng lực răn đe hạt nhân Pháp đối với an ninh chung của châu Âu. Tổng thống Macron khẳng định kho vũ khí hạt nhân của nước này vẫn độc lập và thuộc quyền kiểm soát của Pháp, ngay cả khi Paris mở rộng hợp tác với các đồng minh.

Cuộc tập trận EXCALIBUR SWEDEN 2026 vì vậy đánh dấu bước tiến trong phối hợp quân sự giữa Pháp và Thụy Điển, đồng thời phản ánh những nỗ lực của các nước châu Âu nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lực răn đe trước những thách thức an ninh hiện nay.