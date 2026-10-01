Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh ý tưởng Vương quốc Anh quay trở lại Liên minh châu Âu

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Madrid trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Tây Ban Nha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng tái hợp này.

Khi được hỏi về khả năng Vương quốc Anh quay trở lại EU dưới thời Thủ tướng Burnham, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mỉm cười và trả lời bằng tiếng Anh: "Chào mừng trở lại!". Ông Macron nhấn mạnh rằng nếu người Anh quyết định đi theo hướng này thì đó sẽ là "tin tuyệt vời" và "một quyết định đúng đắn".

Vương quốc Anh sẽ tái gia nhập Liên minh châu Âu? Ảnh: pharmaphorum

Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez nhận định quyết định Brexit trước đây là một "mất mát to lớn đối với cả người dân Anh và toàn bộ châu Âu". Ông Sánchez khẳng định Tây Ban Nha sẽ "hoan nghênh" và "mở rộng vòng tay đón nhận lại một dân tộc anh em" nếu Vương quốc Anh quyết định tái gia nhập.

Những tuyên bố nồng nhiệt từ phía hai quốc gia hàng đầu EU được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham mở lại cuộc thảo luận về Brexit trong bài phát biểu hôm 29/9. Ông Burnham lập luận rằng việc rời khỏi EU đã "gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích", không mang lại lời hứa "giành lại quyền kiểm soát" mà còn khiến nền kinh tế Anh yếu đi và gặp khó khăn trong việc quản lý nhập cư.

Nhấn mạnh rằng không thể tiếp tục để mối quan hệ treo lơ lửng, Thủ tướng Anh cho biết chính phủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giữa "mặt lợi và mặt hại" của tất cả các phương án. Các lựa chọn bao gồm giữ nguyên thỏa thuận hiện tại, tham gia liên minh thuế quan hoặc thị trường chung, hoặc "đi đến cùng" để trở thành thành viên đầy đủ của EU.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron cảnh báo rằng Vương quốc Anh "không thể lựa chọn giữa các quyền tự do của Liên minh, chỉ lấy những gì phù hợp với lợi ích của mình và từ chối phần còn lại".

Giới phân tích và cựu quan chức đàm phán EU lưu ý rằng nếu Vương quốc Anh muốn trở lại, nước này sẽ không còn hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt trước đây, chẳng hạn như cơ chế hoàn tiền ngân sách được đàm phán dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher vào năm 1984. Thậm chí, Vương quốc Anh có thể phải đối mặt với các điều kiện đàm phán mới như tham gia khu vực đồng euro, và gia nhập vùng đi lại tự do Schengen.

Hiện tại, cả hai bên dự kiến sẽ tập trung vào các vòng đàm phán thực tế trước thềm hội nghị thượng đỉnh Anh-EU diễn ra vào tháng 11 tới. Thủ tướng Burnham bày tỏ mong muốn thúc đẩy đàm phán về thương mại, công nghiệp và di cư, đồng thời vạch ra các định hướng chiến lược dài hạn cho mối quan hệ giữa London và Brussels.