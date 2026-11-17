Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Macron tới quốc gia Đông Nam Á này kể từ năm 2017, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến đi mang tính bước ngoặt, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, với trọng tâm hợp tác trải dài từ quốc phòng, thương mại, năng lượng cho đến khoáng sản thiết yếu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: X/anwaribrahim

Đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm

Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Macron đã thẳng thắn chia sẻ mục tiêu cốt lõi của Paris: “Đến Malaysia lần này, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm. Dù ít được nhắc đến, đây lại là nguyên liệu mang tính sống còn trong sản xuất nam châm cho động cơ xe điện và thiết bị điện tử”.

Ông nhấn mạnh, việc đảm bảo thêm nguồn cung từ Malaysia sẽ là "tấm khiên" giúp các nhà máy Pháp tránh nguy cơ gián đoạn chuỗi sản xuất.

Nền tảng cho tham vọng này đã được khởi động từ tháng 7/2025, khi Công ty Carester (Pháp) ký thỏa thuận với Tập đoàn Malaco Mining (Malaysia) để xây dựng nhà máy phân tách đất hiếm tại bang Perak, với công suất dự kiến 13.000 tấn/năm. Hiện dự án đã bước vào giai đoạn vận hành thí điểm và được đánh giá là viên gạch nền móng để phát triển ngành công nghiệp sản xuất nam châm nội địa tại Malaysia.

Quốc vụ khanh Pháp Nicolas Forissier từng nhận định, nhà máy này có khả năng đáp ứng tới 20% nhu cầu đất hiếm nặng toàn cầu. Ông khẳng định Paris luôn mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác lâu dài và cùng có lợi với Kuala Lumpur trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược này.

Trọng tâm quốc phòng và kinh tế

Bên cạnh đất hiếm, an ninh - quốc phòng cũng là một trụ cột lớn trong chuyến thăm. Hai nước đang đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Hồi tháng 7/2025, Liên minh Công nghiệp Quốc phòng Malaysia đã ký biên bản ghi nhớ với ba hiệp hội quốc phòng Pháp nhằm mở đường cho các doanh nghiệp hai bên kết nối.

Triển vọng hợp tác vũ khí càng rộng mở khi Malaysia đang nỗ lực tìm kiếm nhà cung cấp thay thế, sau sự cố Na Uy thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm dành cho hạm đội tàu chiến ven biển (LCS) của nước này. Hồi tháng 7/2026, Bộ Quốc phòng Malaysia cũng vừa ký hợp đồng mua 29 tên lửa đối không VL MICA của tập đoàn MBDA (Pháp).

Về mặt kinh tế, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Malaysia. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,7 tỷ Euro, tăng 11% so với năm trước đó. Sự hiện diện của Pháp tại Malaysia rất rõ nét với khoảng 300 chi nhánh doanh nghiệp và 300 công ty do người Pháp sở hữu đang hoạt động, tạo ra hơn 30.000 việc làm cho thị trường sở tại.

Trong các cuộc hội đàm, Paris cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Malaysia, hướng tới mục tiêu triển khai vào năm 2027. Đồng thời, hai bên nhất trí mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như điện hạt nhân dân sự, năng lượng tái tạo, hàng không bền vững và công nghệ bán dẫn.

Điện Élysée khẳng định, Pháp và Malaysia chia sẻ cam kết chung về chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế, cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Đông Nam Á cũng như toàn vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.