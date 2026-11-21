Đại lộ Champs-Élysées của Pháp. (Ảnh minh họa)

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của chính phủ về an ninh mạng ngày 19/11, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, Pháp đang đối mặt nguy cơ tấn công mạng đặc biệt nghiêm trọng, sau hàng loạt vụ tấn công và rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Ngoài hoạt động của các nhóm tội phạm mạng, mối lo ngại đặc biệt còn về nguy cơ tấn công mang động cơ khác, gồm cả hoạt động của các nhóm cực đoan, hay nguy cơ phá hoại các hạ tầng thiết yếu trong lĩnh vực năng lượng và y tế.

Thủ tướng Lecornu cho biết, chính phủ sẽ siết chặt các biện pháp phòng vệ, đồng thời điều chỉnh ưu tiên ngân sách theo hướng tăng đầu tư cho an ninh mạng. Chính phủ Pháp có kế hoạch huy động 200 triệu euro nhằm phát triển các công nghệ bảo vệ an ninh mạng, củng cố chủ quyền kỹ thuật số quốc gia, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống thông tin của Nhà nước, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các doanh nghiệp.

Trong khi đó, Cơ quan Liên bang về An toàn Thông tin Đức (BSI) nâng đánh giá tình hình an ninh mạng quốc gia lên mức “căng thẳng tới nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các cuộc tấn công mạng diễn ra nhanh hơn, dễ thực hiện hơn, trong khi năng lực phòng thủ của nhiều doanh nghiệp và người dân chưa theo kịp.

BSI cảnh báo tin tặc không nhất thiết nhắm đến những mục tiêu lớn hay có giá trị cao mà thường lựa chọn các hệ thống có mức bảo vệ yếu nhất. Hiện Chính phủ Đức triển khai một hệ thống được ví như lá chắn bảo vệ không gian mạng, được thông qua hồi tháng 8/2025, trong đó, BSI giữ vai trò nòng cốt.