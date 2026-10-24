Pháp và Anh lần đầu diễn tập không kích hạt nhân chung giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

Máy bay Rafale mang tên lửa hạt nhân ASMP-A (bên trái) và hình ảnh vụ nổ hạt nhân. Ảnh: MW.

Pháp và Anh vừa tiến hành cuộc diễn tập không kích hạt nhân chung đầu tiên, trong đó các tiêm kích Eurofighter của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống máy bay chiến đấu Rafale của Pháp thực hiện nhiệm vụ mô phỏng tấn công hạt nhân trên Địa Trung Hải.

Cuộc diễn tập mang mật danh RUMMY diễn ra vào tối 20/10. Các máy bay Pháp xuất phát từ căn cứ không quân Saint-Dizier ở miền đông bắc nước này. Được hai quốc gia công bố vào ngày 23/10, cuộc tập trận được truyền thông địa phương đánh giá là dấu mốc mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Paris và London trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Hoạt động này diễn ra sau Tuyên bố Northwood, được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký vào tháng 7/2025. Văn kiện đặt nền tảng cho việc tăng cường hợp tác hạt nhân giữa hai nước.

Chiến đấu cơ Eurofighter. Ảnh: MW.

Năng lực hạt nhân của Anh vẫn kém xa Pháp

Các tiêm kích Rafale thuộc Lực lượng Không quân Chiến lược Pháp (FAS) có khả năng mang tên lửa phóng từ máy bay được trang bị đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, quân đội Anh hiện chưa sở hữu năng lực tương tự.

Không quân Hoàng gia Anh dự kiến khôi phục khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật vào giữa thập niên 2030 thông qua việc mua sắm tiêm kích F-35A của Mỹ, kết hợp với một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Washington.

Tuy nhiên, năng lực này vẫn sẽ kém xa khả năng tự chủ hoàn toàn của Pháp trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân phóng từ máy bay. Dù vậy, F-35 là dòng máy bay chiến đấu tiên tiến và có năng lực vượt trội đáng kể so với cả Rafale lẫn Eurofighter. Đây cũng là dòng tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất đang được sản xuất tại phương Tây.

Cảnh phóng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh từ máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine. Ảnh: MW.

Pháp thúc đẩy mở rộng vai trò của châu Âu trong răn đe hạt nhân

Cuộc diễn tập mới nhất diễn ra trong bối cảnh Pháp đẩy mạnh nỗ lực mở rộng sự tham gia của các quốc gia châu Âu vào cơ chế răn đe hạt nhân.

Tháng 3/2026, Tổng thống Emmanuel Macron công bố chính sách răn đe hạt nhân tiền phương, theo đó đề xuất để các đối tác châu Âu tham gia sâu hơn thông qua tham vấn chiến lược, diễn tập chung và khả năng triển khai tạm thời các máy bay Pháp có năng lực mang vũ khí hạt nhân tới lãnh thổ của những nước này.

Động thái trên diễn ra khi căng thẳng với Nga leo thang, trong bối cảnh các thành viên NATO, trong đó có Pháp và Anh, can dự sâu vào cuộc xung đột Nga – Ukraine, bao gồm cả việc triển khai nhân sự.

Pháp cũng đang tiến hành các bước nhằm mở rộng chương trình mua sắm tiêm kích Rafale, trong khi chưa cho thấy dấu hiệu có thể đưa vào trang bị các dòng máy bay chiến đấu vượt qua thế hệ thứ tư trong vòng hai thập niên tới. Theo bài viết, tỷ lệ Rafale được phân bổ cho các phi đội có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũng đang có xu hướng tăng lên.

Theo MW