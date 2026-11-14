Pháp ứng dụng AI để tiết kiệm nước tưới tiêu

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trước tình trạng biến đổi khí hậu khiến hạn hán ngày càng nghiêm trọng, Công ty Kênh đào Provence (SCP) ở miền Nam nước Pháp đang phát triển hệ thống quản lý nước thông minh, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu vệ tinh và công nghệ dự báo để điều tiết nguồn nước theo nhu cầu thực tế, giảm lãng phí và tiết kiệm năng lượng.

Công nghệ tiên tiến góp phần sản lượng nông nghiệp. Ảnh: fredhoogervorst-photographer.com

Sau gần 70 năm hoạt động, hệ thống kênh đào Provence vẫn duy trì hiệu suất vận chuyển và phân phối nước ở mức 85%, cao hơn mức 80% của các mạng lưới cấp nước tại những thành phố lớn. Tuy nhiên, việc cung cấp nước đồng thời cho sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp đang đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng thất thường.

Theo ông Julien Lecollinet, phụ trách hoạt động quốc tế của SCP, khó khăn lớn nhất nằm ở nhu cầu nước trong nông nghiệp, vốn biến động mạnh theo mùa vụ, loại cây trồng, đặc điểm đất đai và điều kiện thời tiết. Từ tháng 3 đến tháng 9, nhu cầu tưới tiêu tăng cao, trong khi gió Mistral và các đợt hạn hán ngày càng thường xuyên khiến việc điều phối nguồn nước thêm phức tạp.

Để giải quyết vấn đề này, SCP phát triển dự án Future Hydro, nhằm chuyển đổi mạng lưới cấp nước hiện có thành hệ thống thông minh, có khả năng dự báo nhu cầu, tối ưu hóa việc phân phối nước và giảm tiêu thụ năng lượng. Dự án kết hợp nhiều công nghệ trong một hệ thống thống nhất. Các đồng hồ thông minh ghi nhận lượng nước tiêu thụ gần như theo thời gian thực, trong khi dữ liệu vệ tinh được cập nhật 3 ngày một lần giúp xác định diện tích tưới tiêu, độ ẩm đất và tình trạng thiếu nước của cây trồng. SCP cũng đang phát triển mô hình số mô phỏng mạng lưới cấp nước, kết hợp AI để dự báo các tình huống và đề xuất phương án điều tiết phù hợp.

Trên cơ sở những dữ liệu thu thập được, SCP sẽ tư vấn cho khoảng 6.000 khách hàng nông nghiệp lượng nước cần sử dụng theo nhu cầu thực tế. Hệ thống còn giúp xác định thời điểm bơm và tích trữ nước khi giá điện thấp, qua đó tiết kiệm chi phí năng lượng.

Theo ông Lecollinet, việc mở rộng kênh đào hiện nay không khả thi do những hạn chế về chi phí và hạ tầng. Thay vào đó, Future Hydro cho phép chuyển từ phương thức quản lý mang tính ứng phó sang chủ động dự báo, nhằm cân đối tốt hơn giữa nguồn nước sẵn có và nhu cầu sử dụng. Mục tiêu là chỉ khai thác từ hồ Sainte-Croix lượng nước thực sự cần thiết.

Vùng Provence sẽ là nơi thử nghiệm đầu tiên vào năm 2027, trước khi Future Hydro chính thức vận hành năm 2028. SCP cũng đặt mục tiêu triển khai công nghệ này tại các quốc gia khác và công bố mã nguồn mở của nền tảng số cốt lõi OSIREM. Dự án đã được đầu tư 1,5 triệu euro và đang xin hỗ trợ từ chương trình LIFE của Liên minh châu Âu, dành cho các sáng kiến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.