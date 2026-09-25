Pháp tuyên bố triển khai nguồn lực quân sự hỗ trợ Saudi Arabia

Trong một tuyên bố ngày 24/9, Tổng thống Pháp Macron cho biết Paris sẽ triển khai các nguồn lực quân sự tới Saudi Arabia để bảo vệ cơ sở năng lượng chiến lược tại Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên theo ông Macron, lực lượng Pháp sẽ không tham gia chiến đấu mà chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ sở này theo thỏa thuận đã được hoàn tất với Riyadh. Tổng thống Pháp cho biết trung tâm Yanbu, nơi xử lý hàng triệu thùng dầu, đã bị “hư hại rất nghiêm trọng” trong các cuộc tấn công của Houthi.

Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng, cảng Yanbu ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia.

Pháp là quốc gia mới nhất mà Riyadh tìm đến để nhận hỗ trợ quân sự, sau khi Washington không đáp ứng yêu cầu can thiệp trực tiếp của Saudi Arabia. Saudi Arabia cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Anh, Pakistan và Ai Cập khi kho tên lửa đánh chặn của nước này chịu sức ép. Anh đã đồng ý triển khai một máy bay tiếp dầu RAF Voyager để cung cấp khả năng tiếp nhiên liệu trên không cho các hoạt động của Saudi Arabia, bổ sung cho các thiết bị và nhân sự phòng không của Anh hiện có tại nước này.

Cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác bên ngoài, Saudi Arabia cũng đang thúc đẩy cơ chế phối hợp trong khuôn khổ Hiệp định phòng thủ Mecca với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Saudi Arabia Hoàng tử Faisal bin Farhan, ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan - đã gặp nhau tại trụ sở Phái đoàn thường trực Saudi Arabia tại Liên hợp quốc ở New York bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ba bộ trưởng thảo luận việc chuẩn bị cho một cuộc họp khẩn giữa các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước nhằm xem xét các cơ chế hỗ trợ Saudi Arabia theo những cam kết trong Hiệp định phòng thủ Mecca.

Hiệp định quy định một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ bên nào tham gia sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên. Trong cuộc gặp tại New York, các bộ trưởng “lên án mạnh mẽ” những cuộc tấn công nhằm vào Mecca cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế tại Saudi Arabia. Các bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và ổn định bền vững trong khu vực, ủng hộ các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho những cuộc khủng hoảng đang diễn ra.