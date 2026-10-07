Pháp tuyên bố phản đối mọi nỗ lực trì hoãn bầu cử ở Palestine, nói tình hình Dải Gaza 'thảm khốc'

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố, Paris sẽ làm mọi việc để bảo đảm bầu cử ở Palestine diễn ra. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu ngày 6/10, ông Barrot cho rằng, việc Israel mở rộng các khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây đi kèm với sự gia tăng “chưa từng có và chưa từng thấy” các hành động bạo lực nhằm vào người Palestine. Theo ông, tình trạng này đe dọa an ninh của người Palestine, cũng như an ninh của Israel và sự ổn định của khu vực.

Ngoại trưởng Pháp cho biết, nước này cùng Anh, Canada, Tây Ban Nha và 8 quốc gia khác ngày 8/9 đã quyết định cấm buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây, vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Về tình hình khu vực, ông Barrot nhận định, tình hình tại Dải Gaza vẫn “thảm khốc” và mức độ nghiêm trọng tại Bờ Tây cũng tương tự. Ông cho biết, Pháp tiếp tục thúc đẩy con đường chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước, trong đó có thông qua Lời kêu gọi Paris lần thứ hai được khởi xướng ngày 12/6 với sự tham gia của các đại diện Israel và Palestine.

Về các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống Palestine, theo ông Barrot, việc tổ chức các cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp ban lãnh đạo Palestine đại diện cho nguyện vọng của người dân khi tính chính danh được củng cố, đồng thời duy trì giải pháp hai nhà nước.

“Việc tước đi phẩm giá cơ bản nhất của người dân Palestine, đó là quyền được lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình, là điều rất đáng phẫn nộ. Pháp sẽ bằng mọi khả năng phản đối nỗ lực trì hoãn các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống Palestine”, ông nói. Theo ông, không có cách nào tốt hơn để người dân thể hiện khát vọng tự quyết hơn là thông qua các cuộc bầu cử tự do và dân chủ.

Dự kiến, cuộc bầu cử lập pháp ở Palestine diễn ra ngày 28/11, trong khi bầu cử tổng thống được lên kế hoạch vào quý I/2027.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp tiết lộ, ông đã đề nghị triển khai phái đoàn quan sát bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) và Paris sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu để bảo đảm các cuộc bầu cử diễn ra theo đúng thời gian dự kiến.

Về vấn đề này, Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cùng ngày thông báo, EU sẽ thành lập phái đoàn này, đồng thời khẳng định, người Palestine có quyền lựa chọn đại diện của mình thông qua một cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn diện và minh bạch. Theo bà, sau gần 20 năm không tổ chức bầu cử lập pháp, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ tạo cơ hội khôi phục tính hợp pháp của các thể chế Palestine.