Pháp tuyên bố chắc nịch: Không có gì về châu Âu mà không có sự tham gia của châu Âu

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tăng tốc, một trong những cường quốc hàng đầu châu Âu vừa lên tiếng về khả năng châu lục này tham gia các cuộc đàm phán mới nhất, dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi (UAE) trong tuần này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTL (Pháp) ngày 8/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine – dự kiến bắt đầu vào ngày 10/11 tại Abu Dhabi dưới sự trung gian của Mỹ.

"Người châu Âu sẽ có đại diện tham gia đầy đủ, và Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để góp mặt trong các cuộc đàm phán này", ông Barrot cho biết, đồng thời nói rõ rằng bản thân ông sẽ không trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán.

"Tôi chưa thể tiết lộ ai sẽ đại diện cho Pháp trong dịp này, nhưng chắc chắn Pháp sẽ có mặt", vị Ngoại trưởng nói thêm.

"Trong những tuần gần đây, người châu Âu đã lên tiếng. Họ giải thích với các bên trung gian Mỹ rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến tương lai của lục địa này đều không thể bỏ qua những kỳ vọng và yêu cầu của chúng tôi", ông Barrot khẳng định.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy sau một cuộc tấn công quân sự vào Poltava, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: RFE/RL

Đầu tháng này, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, Washington sẽ tập hợp các phái đoàn từ Ukraine và Nga vào ngày 10-11/11 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, các hiệp ước an ninh thời hậu chiến và vấn đề giảm leo thang căng thẳng.

Tuần trước, sau cuộc gặp với Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa dự đoán rằng cuộc giao tranh này sắp đi đến hồi kết, với "một thỏa thuận lớn".

Theo ông Trump, thỏa thuận này "không chỉ gói gọn trong phạm vi Ukraine… thậm chí có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu" và "khiến tất cả mọi người hài lòng", tuy nhiên ông không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của ông Trump, cho biết các quan chức Mỹ đã có "những cuộc thảo luận hiệu quả và thực chất" với Ukraine, NATO cùng các đối tác châu Âu tại Brussels vào ngày 5/11, tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine và một cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn.

Trong các phát biểu vào ngày 8/11, Ngoại trưởng Pháp Barrot cho biết, ông không rõ ý định cụ thể của Tổng thống Mỹ là gì, đồng thời nhấn mạnh rằng không một thỏa thuận nào có "tác động đến cấu trúc an ninh châu Âu" có thể được "soạn thảo, hay thậm chí là thảo luận" mà không có sự tham gia của các quốc gia châu Âu.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/11 vẫn được giới thiệu là các cuộc thương thảo 3 bên, với sự tham gia của các quan chức từ Ukraine, Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ rõ mong muốn có sự tham gia của các đồng minh châu Âu của Kiev.

Theo các quan chức Ukraine, phái đoàn nước này sẽ do ông Rustem Umerov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, dẫn đầu. Thành phần dự kiến cũng bao gồm các quan chức cấp cao trong lĩnh vực chính trị và an ninh của quốc gia Đông Âu.

Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận một phái đoàn Nga sẽ tham gia cuộc đàm phán, dẫn đầu là ông Vladimir Medinsky – trợ lý của Tổng thống Nga. Ông Medinsky cũng từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong những vòng đàm phán trước đây.

Thông qua vòng đàm phán này, Washington đang nỗ lực thúc đẩy cả hai bên thảo luận về các dàn xếp an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của đài CBS News phát sóng ngày 8/11, ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc và gợi ý rằng Ukraine có thể sẽ có đường biên giới khác biệt sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này, và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra; Ukraine cuối cùng có thể sẽ có một hình thái khác biệt đôi chút", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đang cố tình đánh lạc hướng hay trì hoãn ông hay không, ông Trump đáp: "Ồ, tôi không nghĩ vậy".

Minh Đức (Theo Euronews, SANA)