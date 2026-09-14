Pháp trình đề xuất mới cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Nhiều quốc gia đang tìm cách hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội. Ảnh minh họa

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14.9 cho biết chính phủ nước này đã đệ trình một đề xuất sửa đổi về việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, sau khi lệnh cấm trước đó bị cơ quan hiến pháp cao nhất của nước này bác bỏ.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sau quá trình nghiên cứu kỹ thuật, chính phủ đã thông báo với Ủy ban châu Âu (EC) về dự thảo mới.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm các quy định được đề xuất phù hợp với khuôn khổ pháp luật của Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này diễn ra một tháng sau khi Hội đồng Hiến pháp Pháp bác bỏ điều khoản cấm người dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội trong luật được Quốc hội thông qua trước đó.

Theo Hội đồng Hiến pháp, việc cấm áp dụng rộng rãi đối với người dưới 15 tuổi đã hạn chế quyền tự do biểu đạt và giao tiếp theo cách chưa đáp ứng các yêu cầu về tính phù hợp, cần thiết và tương xứng. Cơ quan này cho rằng quy định về xác minh độ tuổi chưa đưa ra đầy đủ các bảo đảm pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư.

Hội đồng Hiến pháp thừa nhận mục tiêu bảo vệ trẻ em có thể là cơ sở để hạn chế quyền tiếp cận mạng xã hội của người chưa thành niên. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng một lệnh cấm áp dụng chung mà không tính đến đặc điểm của từng dịch vụ và mức độ rủi ro là quá rộng.

Sau phán quyết của Hội đồng Hiến pháp, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu chính phủ xây dựng lại dự luật với mục tiêu đưa chính sách mới vào thực hiện trước mùa xuân năm 2027.

Theo một nguồn tin từ Chính phủ Pháp, dự thảo mới đề cập khoảng 10 tính năng được đánh giá có thể gây hại hoặc tạo nguy cơ gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi. Trong số này có tính năng tự động phát video, gửi thông báo vào ban đêm và cho phép liên lạc với các tài khoản không xác định.

Các nội dung này nằm trong dự thảo mới đang được xem xét và chưa phải những quy định đã có hiệu lực.

Tổng thống Emmanuel Macron kỳ vọng sáng kiến của Pháp có thể trở thành một chuẩn mực chung trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại châu Âu.