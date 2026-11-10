Pháp triệu tập đại sứ Iran vì vụ tấn công mạng, cảnh báo trừng phạt

Tháp Eiffel. (Ảnh: CCTV)

Cùng ngày, Viện Công tố Paris thông báo cơ quan tư pháp Pháp đã mở điều tra đối với một tổ chức mạng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và đề nghị phát lệnh bắt giữ quốc tế. Đối tượng bị điều tra gồm người đứng đầu tổ chức “Shahid Kaveh”, hai cấp phó và những người liên quan khác có thể được xác định danh tính. Tổ chức này trực thuộc Trung tâm Điện tử và Mạng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo Viện Công tố Paris, đêm 11 rạng sáng 12/10, hệ thống điều khiển làm lạnh của khoảng 700 siêu thị tại Pháp bị tấn công, gây thiệt hại lớn về thực phẩm và khiến khoảng 20 vụ hỏa hoạn xảy ra. Đối tượng tấn công điều khiển thiết bị từ xa, khiến thiết bị liên tục xả đá bất thường, đồng thời tắt các cảnh báo an toàn liên quan.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, điều tra viên nhận thấy thủ đoạn tấn công phù hợp với tổ chức này của Iran, cùng các manh mối như việc sử dụng tiếng Ba Tư và các địa chỉ mạng trỏ tới thiết bị đầu cuối trong lãnh thổ Iran. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Phía Iran chưa phản hồi.

CCTV.com