Pháp triển khai dày đặc lực lượng cảnh sát, cửa hàng xa xỉ đóng cửa trước làn sóng biểu tình mới

Lực lượng an ninh Pháp được triển khai dày đặc tại Paris trong ngày 24/10 để chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình có nguy cơ biến thành bạo lực. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez yêu cầu cảnh sát phản ứng nhanh và mạnh trước những hành vi gây rối, phá hoại và cướp bóc.

Tổng cộng 70.000 cảnh sát được huy động trên toàn quốc, nhiều hơn 10.000 người so với đợt biểu tình ngày 17/10. Khi đó, hàng loạt cửa hàng và cơ sở kinh doanh tại Pháp bị đập phá, cướp bóc, làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát tình hình.

Tại thủ đô Paris, binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố tuần tra đại lộ Champs-Élysées, trong khi xe cảnh sát được bố trí quanh Khải Hoàn Môn. Nhiều tuyến phố du lịch trở nên vắng vẻ, các khách sạn hướng dẫn du khách tránh những khu vực có nguy cơ xảy ra đụng độ.

Tại Marseille, Pháp, xe bọc thép được triển khai để ứng phó với nguy cơ bạo lực trong các cuộc biểu tình. Nguồn: X/RadioGenoa

Các thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp đang tăng cường biện pháp bảo vệ trước nguy cơ bị nhắm mục tiêu. Nhiều cửa hàng quyết định đóng cửa, trong khi một số khác cân nhắc đóng cửa sớm tùy tình hình biểu tình.

Gần quảng trường Vendôme, một cửa hàng Rolex và một cửa hàng De Beers thông báo đóng cửa trong ngày 24/10. Các cửa hàng IWC cũng cân nhắc khả năng đóng cửa sớm. Trên đại lộ Champs-Élysées, các cửa hàng Adidas và Boss thông báo tạm ngừng hoạt động, trong khi một số cửa hàng thuộc Swatch Group dự kiến kết thúc ngày làm việc sớm hơn thường lệ.

Một cửa hàng Lacoste đã được bao phủ bằng lồng kim loại sau khi chịu thiệt hại nghiêm trọng trong đợt bạo loạn trước. Quán cà phê thuộc thương hiệu này cũng được đóng kín để bảo vệ cơ sở vật chất.

Các thương hiệu Louis Vuitton, Dior và Bulgari thuộc tập đoàn LVMH tăng cường an ninh tại những cửa hàng gần quảng trường Vendôme. Theo nhân viên tại đây, lực lượng bảo vệ tư nhân cũng được bổ sung để tuần tra các khu mua sắm cao cấp.

Cửa hàng bách hóa Printemps cho biết đã tăng cường nhân viên an ninh, sửa chữa hư hại và gia cố cửa kính cùng lối ra vào. Giám đốc tài chính Hermès, ông Eric du Halgouet, xác nhận công ty đã tăng cường an ninh tại các cửa hàng ở Pháp, đồng thời cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động của tình hình bất ổn đối với hoạt động kinh doanh.

Đối với Pháp, quốc gia đón lượng khách du lịch quốc tế lớn nhất thế giới, những hình ảnh cửa hàng đóng kín và đường phố vắng vẻ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của du khách, một nguồn thu quan trọng đối với các thương hiệu xa xỉ.

Các cuộc biểu tình tại Pháp xuất phát từ sự bất bình về chi phí sinh hoạt và tình trạng quá tải của các dịch vụ công cộng. Sinh viên, công nhân và các tổ chức công đoàn đã xuống đường trong những tuần gần đây để phản đối những khó khăn kinh tế và việc cắt giảm dịch vụ công.

Các nhóm, trong đó có liên đoàn sinh viên UNEF và phong trào Áo Vàng, dự kiến tuần hành tại trung tâm Paris vào cuối ngày 24/10.

Chính quyền cho rằng các phần tử cực đoan và những nhóm thanh niên có hành vi phạm pháp đã lợi dụng biểu tình để phá hoại và cướp bóc. Bộ trưởng Nội vụ Nuñez cảnh báo các cửa hàng, cơ sở công cộng và lực lượng cảnh sát có thể trở thành mục tiêu.