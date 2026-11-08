Pháp tìm lời giải xanh cho trung tâm dữ liệu giữa lòng đô thị

Pháp thúc đẩy phát triển các trung tâm dữ liệu xanh ngay trong lòng đô thị nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm tác động môi trường. (Nguồn: Bebeez)

Hướng đi mới xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu xử lý dữ liệu tăng nhanh, trong khi các dự án quy mô lớn vấp phải sự phản đối của người dân do lo ngại về tiêu thụ điện, sử dụng nước và ô nhiễm tiếng ồn.

Đáng chú ý, tại thành phố Marseille, doanh nghiệp Phocea DC đã cải tạo một nhà kho bỏ hoang thành trung tâm dữ liệu DC-M1 từ năm 2023.

Công trình có diện tích 1.700 m², công suất 1,2 MW và khoảng 250 tủ máy chủ.

Khác với các cơ sở lớn thường đặt tại ngoại ô, mô hình này nằm giữa khu dân cư và chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu trữ, xử lý thông tin tại địa phương.

Để giảm tác động môi trường, Phocea DC sử dụng nguồn điện có chứng nhận 100% tái tạo và hệ thống làm mát bằng không khí thay vì nước.

Đồng thời, doanh nghiệp đang thử nghiệm công nghệ làm mát bằng chất lỏng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đặc biệt đối với các hệ thống phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, trung tâm được trang bị giải pháp cách âm để hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Một điểm nổi bật khác là kế hoạch tận dụng nhiệt thải từ máy chủ để cung cấp cho mạng lưới sưởi ấm đô thị.

Theo tính toán của Phocea DC, khoảng 50% lượng nhiệt phát sinh có thể được thu hồi, đủ đáp ứng nhu cầu của hơn 1.000 hộ gia đình trong bán kính 1,5 km.

Tuy nhiên, phương án này chưa thể triển khai do chi phí kết nối đường ống và sản lượng nhiệt hiện tại chưa bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Dù còn những trở ngại, Phocea DC dự kiến huy động 120 triệu Euro trong 5 năm để xây dựng thêm hai trung tâm dữ liệu tại Marseille, với tổng công suất 12 MW.

Trong bối cảnh Pháp đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và AI, mô hình này mở ra hướng tiếp cận mới nhằm dung hòa nhu cầu công nghệ với mục tiêu bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khả năng nhân rộng vẫn phụ thuộc vào hiệu quả kinh tế, quy hoạch hạ tầng và sự đồng thuận của cộng đồng.

(theo La Tribune)