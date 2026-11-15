Pháp tìm cách 'giảm nhiệt' du lịch đang quá tải tại các hồ trên dãy Alps

Du khách tại hồ Lac Blanc thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Aiguilles Rouges, đối diện dãy Mont Blanc, gần Chamonix, vùng Haute-Savoie, Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Đây là lần đầu tiên một địa điểm thiên nhiên trên dãy Alps áp dụng biện pháp kiểm soát khách theo hạn ngạch.

Theo đề xuất của Thị trưởng Chamonix François-Xavier Laffin, du khách muốn đến khu vực này sẽ phải đặt chỗ trước và xuất trình xác nhận khi được kiểm tra tại các lối vào. Kế hoạch dự kiến giới hạn 600 lượt khách mỗi ngày trong tháng 6 và từ 900-1.000 lượt khách/ngày trong các tháng 7, 8 và 9 hằng năm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Aiguilles Rouges, nơi có hồ Lac Blanc và các hồ Chéserys, là một trong những điểm đến thu hút đông khách nhất trên dãy Alps. Số lượng khách đến đây đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020, tương đương mức tăng 13% mỗi năm, đạt 130.000 lượt vào năm 2025. Vào mùa cao điểm, số lượng du khách một ngày có thể lên đến hàng nghìn người.

Lượng khách tăng nhanh đã gây sức ép đáng kể lên môi trường. Các tuyến đường mòn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, rác thải tích tụ, nhà vệ sinh tại khu lưu trú Lac Blanc quá tải. Hoạt động đi bộ đường dài với mật độ cao cũng khiến thảm thực vật bị phá hủy, làm gia tăng xói mòn đất và bờ hồ. Một số loài động vật hoang dã, trong đó có gà gô tuyết, cũng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp hạn chế tác động của du lịch. Năm 2023, hoạt động bơi lội tại các hồ bị cấm trong mùa Hè. Một năm sau, hoạt động cắm trại được đưa vào diện quản lý và yêu cầu đăng ký trước.

Tuy nhiên, những biện pháp này chưa ngăn được tình trạng suy thoái môi trường, đặc biệt khi nhiều du khách chỉ đến khu vực trong ngày để dã ngoại.

Theo kế hoạch mới, những người đi bộ đường dài, cắm trại, chạy bộ trên đường mòn và lưu trú tại khu vực đều phải đăng ký trên một trang web, sau đó xuất trình xác nhận đặt chỗ, dự kiến dưới dạng mã QR. Tám nhân viên sẽ kiểm tra tại hai lối vào khu vực được quản lý, có diện tích 193 ha. Người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác.

Chương trình do Cơ quan Bảo tồn thiên nhiên Asters chủ trì dự kiến được triển khai thử nghiệm trong ba năm và đánh giá hằng năm. Một trong những nội dung được theo dõi là nguy cơ du khách chuyển sang những địa điểm lân cận, khiến áp lực môi trường chỉ dịch chuyển thay vì được giải quyết.

Dự án hiện vẫn cần được phê duyệt chính thức. Thị trưởng Laffin kỳ vọng sắc lệnh cấp tỉnh liên quan sẽ được ký vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027. Kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2027-2029 là 590.000 Euro, trong đó chính quyền Chamonix và liên đoàn các đô thị dự kiến đóng góp một nửa.

Đề xuất nhận được sự ủng hộ của phần lớn cư dân địa phương và đơn vị vận hành hệ thống cáp treo. Tuy nhiên, một số ý kiến chưa đồng tình với cách thức quản lý, cho rằng có thể thu phí vào khu vực thay vì áp dụng hạn ngạch, đồng thời dành một phần số lượng đăng ký cho cư dân địa phương.

Trước tình trạng du lịch quá tải tại nhiều khu vực trên dãy Alps, các chính sách giới hạn lượng khách được dự báo có thể tiếp tục được áp dụng tại những điểm đến khác. Trong khi đó, bảy thị trấn của Pháp nằm dọc tuyến đường đi bộ Tour du Mont-Blanc cũng đang xây dựng bộ quy tắc ứng xử nhằm kiểm soát lượng người tham gia một trong những hành trình đi bộ đường dài nổi tiếng nhất dãy Alps.

(theo Le Monde)