Pháp: Thượng viện thông qua luật mở rộng trách nhiệm bồi thường trong các vụ tụ tập bạo lực

Dự luật cho phép yêu cầu một số người tham gia cùng chịu trách nhiệm về thiệt hại, dù họ không trực tiếp gây ra bạo lực.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp tại Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo dự luật, người cố ý tham gia nhóm nhằm thực hiện hành vi bạo lực có thể phải bồi thường. Quy định cũng áp dụng với người cố tình tiếp tục tham gia đám đông sau hiệu lệnh giải tán, dù biết đang xảy ra hành hung, trộm cắp hoặc phá hoại. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường gắn với thiệt hại phát sinh sau hiệu lệnh. Mức bồi thường theo cơ chế mới tối đa là 10.000 euro (11.110 USD) mỗi người. Văn bản dành ngoại lệ cho người ở lại vì lý do chính đáng, như nhà báo tác nghiệp, người quan sát độc lập hoặc sơ cứu người bị thương.

Dự luật còn cho phép khấu trừ một phần trợ cấp gia đình, hỗ trợ nhà ở và trợ cấp thu nhập tối thiểu RSA để thu hồi khoản bồi thường đã được xác định bằng phán quyết cuối cùng của tòa án. Biện pháp này cũng có thể áp dụng với cha mẹ có nghĩa vụ cùng chịu trách nhiệm về thiệt hại do con gây ra.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho rằng xử lý bạo lực cần đi đôi với yêu cầu bồi thường, giúp nạn nhân được khắc phục thiệt hại. Trong khi đó, các nghị sĩ cánh tả lo ngại dự luật ảnh hưởng đến quyền biểu tình và khiến cả gia đình phải gánh hậu quả từ hành vi của một người. Những người bảo trợ dự luật khẳng định việc khấu trừ trợ cấp vẫn phải để lại một khoản cho người thụ hưởng trang trải sinh hoạt.

Dự luật được chính phủ đưa ra sau các vụ bạo lực bên lề hoạt động ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League tháng 5/2026. Tiến độ xem xét được đẩy nhanh sau các vụ phá hoại liên quan đến phong trào biểu tình gần đây. Văn bản sẽ tiếp tục được Hạ viện xem xét. Các biện pháp trên hiện chưa có hiệu lực.