Pháp thúc đẩy nghị quyết LHQ khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz

Theo nguồn tin, dự thảo sẽ tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng quyền tự do hàng hải tại eo biển chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hormuz đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu liên quan đến an ninh lương thực và năng lượng.

Nhà ngoại giao LHQ cho biết dự thảo cũng sẽ nhắc lại nghĩa vụ tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển, đồng thời ủng hộ các sáng kiến hòa bình nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Đây không phải lần đầu Paris tìm cách thúc đẩy một nghị quyết của HĐBA LHQ về vấn đề này. Tuy nhiên, động thái mới nhất diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Trump bên lề Đại hội đồng LHQ tại New York hôm 21/9. Vấn đề Hormuz cũng được Pháp trao đổi với các quốc gia Arab và Iran. Theo ông Macron, ngay cả khi chưa đạt được một thỏa thuận toàn diện, các bên vẫn có thể tìm cách tạo điều kiện để nhiều tàu container và tàu chở dầu hơn được phép đi qua eo biển Hormuz.

Việc Pháp thúc đẩy dự thảo nghị quyết diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm duy trì hoạt động hàng hải qua tuyến đường huyết mạch này, trong khi căng thẳng liên quan đến Iran tiếp tục đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Cùng ngày, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz được luật pháp quốc tế bảo đảm đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia, Bahrain kiên quyết bác bỏ bất kỳ cơ chế cấp phép hoặc thu phí nào được áp đặt đối với hoạt động qua lại eo biển.