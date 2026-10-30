Pháp thúc đẩy hợp tác hướng tới các ưu tiên phát triển của Việt Nam

Theo Đại sứ, mục tiêu lớn nhất là phát huy nền tảng hợp tác đã xây dựng trong những năm qua thông qua giáo dục-đào tạo. Hiện có 7.000 du học sinh Việt Nam tại Pháp. Mỗi năm, có khoảng 1.500 sinh viên Việt Nam sang Pháp du học.

Hai nước cũng đã ký nhiều thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Đó là nền tảng để phát triển quan hệ trong thời gian tới. Trong hợp tác khoa học-công nghệ, có ba lĩnh vực mà cả Pháp và Việt Nam mong muốn thúc đẩy, đó là ứng phó với biến đổi khí hậu, lượng tử và hợp tác về kim loại, khoáng sản thiết yếu…

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 30-10.

Đại sứ Le Bret nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác hướng tới các ưu tiên phát triển của Việt Nam: Cơ sở hạ tầng, đường cao tốc, hầm chui, cầu, năng lượng, không gian vũ trụ, lượng tử, bán dẫn…. Đây là những lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Pháp.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt ở Pháp rất lớn với hơn 300.000 người, có mối liên hệ chặt chẽ với Việt Nam, trong đó có gia đình ông. “Bố tôi sinh ra tại Việt Nam và bà nội của tôi là người Việt Nam. Tôi có 1/4 dòng máu Việt. Vì thế khi sang Việt Nam làm việc tôi cảm thấy rất quen thuộc, và việc có gốc gác Việt Nam có thể cũng là một đòn bẩy thú vị để phát triển quan hệ Pháp và Việt Nam”, Đại sứ Le Bret tiết lộ.