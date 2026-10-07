Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân thế hệ mới

Phát biểu sau sự kiện, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định vụ thử thành công tiếp tục chứng minh độ tin cậy trong năng lực răn đe hạt nhân của nước này, đồng thời bảo đảm khả năng duy trì năng lực này trong dài hạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin tuyên bố, vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo “tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp”. Đây là lần phóng thứ hai của tên lửa M51.3, sau lần phóng để được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động vào tháng 11.2023. Bà Vautrin cho biết cuộc thử nghiệm một lần nữa chứng minh sự ưu việt của các giải pháp công nghệ cao mà ngành công nghiệp Pháp sử dụng trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

M51.3 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51, được Pháp đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025 trong chương trình hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân. Paris không công bố tầm bắn chính thức của M51.3. Tuy nhiên, các đánh giá công khai trên truyền thông về dòng M51 đánh giá tên lửa có tầm bắn khoảng 9.000km, trong khi giới chức Pháp từng khẳng định phiên bản M51.3 có khả năng bay xa hơn các phiên bản trước.

Pháp hiện duy trì lực lượng răn đe hạt nhân dựa trên hai thành phần gồm vũ khí phóng từ trên không và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Paris hiện sở hữu 4 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo và chi khoảng 6 tỷ USD mỗi năm để duy trì lực lượng hạt nhân.

Hồi tháng 3/2026, Tổng thống Macron tuyên bố Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và khởi xướng một sáng kiến mới, trong đó đề nghị các đối tác châu Âu tham gia các cuộc tập trận chung và nêu khả năng triển khai ngắn hạn các khí tài hạt nhân của Pháp trên lãnh thổ đồng minh.