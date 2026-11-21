Cảnh sát Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/11, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật tăng cường bảo vệ pháp lý cho lực lượng thực thi pháp luật khi sử dụng vũ khí. Thượng viện Pháp thông qua văn bản với 205 phiếu thuận và 110 phiếu chống, sau khi Hạ viện đã thông qua dự luật hồi tháng 7.

Dự luật quy định cảnh sát được mặc định là hành động trong khuôn khổ pháp luật khi sử dụng vũ khí. Chính phủ Pháp và đảng của ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen ủng hộ quy định này, cho rằng biện pháp trên là cần thiết để tránh việc cảnh sát mặc nhiên bị nghi sử dụng vũ lực quá mức.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết dự luật này cũng sẽ “chấm dứt việc tự động tạm giữ cảnh sát hoặc hiến binh sau khi họ sử dụng vũ khí”.

Trong khi đó, Liên đoàn Nhân quyền Pháp cho rằng quy định mới có thể cản trở việc mở điều tra khi cảnh sát nổ súng trong các vụ người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc khi kiểm soát đám đông tại các cuộc biểu tình.

Các lực lượng cánh tả tuyên bố sẽ đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp xem xét dự luật nhằm ngăn văn bản có hiệu lực.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực và cướp phá tại Pháp trong những tuần gần đây khiến cảnh sát phải sử dụng đến vũ lực./.