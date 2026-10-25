Pháp, Tây Ban Nha: Hơn 1.000 người bị bắt giữ sau các cuộc biểu tình

Kênh France 24 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết ngày 24-10 (giờ địa phương), gần 1.000 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình đã biến thành các cuộc đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác của Pháp.

Người biểu tình đốt phá tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: EFE

Cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay với những người biểu tình tại thủ đô Paris cũng như ở Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier và Nantes.

Theo các ước tính khác nhau từ chính quyền và Tổng Liên đoàn lao động Pháp, các cuộc biểu tình ngày 24-10 có sự tham gia của 410.000 - 800.000 người trên khắp cả nước. Cuộc tuần hành chính tại Paris ghi nhận từ 110.000 - 250.000 người tham gia. Trước đó, chính quyền triển khai 70.000 nhân viên an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các cuộc tuần hành mới, được kêu gọi nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao.

Làn sóng bạo lực này diễn ra đúng một tuần sau các vụ bạo loạn khiến nhiều tòa nhà công cộng bị phá hoại, hàng trăm cửa hàng bị hôi của và 2.700 người bị bắt giữ, gây ra nhiều lo ngại khi chỉ còn 6 tháng nữa diễn ra cuộc bầu cử tổng thống chọn người kế nhiệm ông Macron sau 10 năm cầm quyền.

Trong khi đó, cùng ngày, cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ hơn 100 người sau khi một cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại trung tâm thành phố Barcelona tối 24-10. Các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp Italy trong ngày 24-10. Dù không tái diễn tình trạng phá hoại với cửa hàng và tài sản tư nhân như cuối tuần trước, tình trạng căng thẳng vẫn bùng phát, đặc biệt ở thành phố Torino và Bologna. Tuy nhiên, hệ thống an ninh đã có phản ứng nhanh chóng và chủ động, với hàng trăm đối tượng bị xác minh danh tính và bắt giữ trên phạm vi toàn quốc.