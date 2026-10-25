Pháp tăng tốc mua sắm vũ khí, lập kỷ lục mới về đơn hàng

Khinh hạm Amiral Ronarc’h thuộc Hải quân Pháp. (Ảnh: Bộ Quân đội Pháp)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) đã đặt hàng các hệ thống vũ khí trị giá 17,5 tỷ Euro, tăng 36,7% so với mức 12,8 tỷ Euro cùng kỳ năm 2025. Đây là mức đặt hàng cao kỷ lục trong giai đoạn 9 tháng, tiếp nối mức kỷ lục ghi nhận trong năm 2025. Phần lớn đơn hàng được giao cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.

Đầu năm 2026, ông Pailloux dự báo các doanh nghiệp quốc phòng Pháp có thể nhận hơn 100 tỷ Euro đơn hàng trong giai đoạn 2025 - 2026, gồm 38 tỷ Euro đơn hàng năm 2025, 42,5 tỷ Euro dự kiến trong năm 2026 và 21,2 tỷ Euro xuất khẩu vũ khí năm 2025. Tổng giá trị có thể tăng thêm nhờ các hợp đồng xuất khẩu trong năm nay.

Các đơn hàng mới trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Đối với lục quân, DGA đặt mua 13 hệ thống hỏa lực tầm xa Thundart do MBDA và Safran cung cấp, thay thế hệ thống pháo phản lực LRU hiện nay.

Trong lĩnh vực hải quân, các đơn hàng gồm khinh hạm đa nhiệm FDI thứ năm do Naval Group sản xuất, tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến MdCN và một tàu tuần tra ven biển.

Đối với không quân, DGA đặt mua tên lửa không đối không Meteor và MICA NG, tên lửa hành trình SCALP Mark 2 cùng 4 tổ hợp phòng không SAMP/T NG do MBDA và Thales phối hợp sản xuất. Cơ quan này cũng khởi động phát triển các hạng mục quan trọng của phiên bản máy bay chiến đấu Rafale F5, trong đó có radar và hệ thống tác chiến điện tử.

Trong lĩnh vực vũ trụ, Tập đoàn hàng không, vũ trụ và quốc phòng Airbus cùng công ty công nghệ vệ tinh Unseenlabs của Pháp, chuyên phát hiện và xác định vị trí các nguồn phát tín hiệu vô tuyến từ không gian, được lựa chọn thiết kế hai vệ tinh trinh sát tín hiệu điện từ thuộc chương trình Celeste.

(theo La Tribune)