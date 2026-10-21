Pháp tăng nguồn cung dầu diesel từ vùng Vịnh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cùng với nguồn cung đã được Saudi Arabia (Arập Xêút) cam kết trước đó, lượng nhiên liệu bổ sung này tương đương khoảng 10% nhu cầu tiêu thụ diesel của Pháp, góp phần giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong mùa Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thông báo được đưa ra trong chuyến công du các nước vùng Vịnh của Tổng thống Macron, bắt đầu từ ngày 19/10, giữa lúc giá nhiên liệu tại Pháp tăng cao và tình hình trong nước căng thẳng sau làn sóng bạo lực đô thị cuối tuần qua. Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 18/10, ông Macron cam kết sẽ tìm cách bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Pháp thông qua các cuộc tiếp xúc với những đối tác tại vùng Vịnh.

Theo Điện Élysée, UAE và Bahrain đã nhất trí cung cấp thêm tổng cộng khoảng 200.000 tấn dầu diesel mỗi tháng cho tập đoàn năng lượng TotalEnergies để phân phối tại Pháp. Ngoài ra, Saudi Arabia trước đó cũng cam kết cung cấp bổ sung 95.000 tấn mỗi tháng trong tháng 10 và tháng 11. Tổng lượng nhiên liệu bổ sung từ ba quốc gia này được phía Pháp đánh giá là tương đương khoảng 10% mức tiêu thụ diesel trong nước.

Tháp tùng Tổng thống Macron trong chuyến công du, Tổng Giám đốc điều hành TotalEnergies Patrick Pouyanné hoan nghênh các cam kết mới, cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phát biểu tại Abu Dhabi, ông nhấn mạnh nhiệm vụ hiện nay là bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, qua đó trấn an người tiêu dùng Pháp rằng nước này sẽ không thiếu dầu diesel trong mùa Đông sắp tới. Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chịu nhiều sức ép, việc bảo đảm thêm nhiên liệu từ các nước vùng Vịnh được xem là biện pháp quan trọng để hạn chế rủi ro đối với thị trường Pháp.

Điện Élysée cho biết những cam kết mới nằm trong chuỗi biện pháp mà Chính phủ Pháp triển khai từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2/2026, dẫn đến tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, Pháp đã hai lần sử dụng nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược, với tổng khối lượng 10 triệu thùng. Theo đánh giá của chính quyền Pháp, việc đưa lượng dầu này ra thị trường đã góp phần làm giảm giá nhiên liệu tại các trạm bán lẻ từ 12 đến 18 xu euro mỗi lít.

Phủ Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác và lòng tin giữa Paris với các quốc gia vùng Vịnh. Theo Điện Élysée, Pháp đã thể hiện vai trò đối tác đáng tin cậy trong việc hỗ trợ bảo vệ an ninh các nước vùng Vịnh trong thời gian xảy ra xung đột. Những cam kết cung cấp nhiên liệu mới được xem là kết quả của quan hệ hợp tác này.

Tuy nhiên, các biện pháp bảo đảm nguồn cung trước mắt chưa thể giải quyết những bất ổn kéo dài trên thị trường năng lượng. Sau tám tháng khủng hoảng, tình trạng phong tỏa qua lại tại eo biển Hormuz do Iran và Mỹ áp đặt vẫn chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Pháp và các đối tác vùng Vịnh hiện chưa tìm được giải pháp để chấm dứt tình trạng bế tắc này. Trong bối cảnh đó, các cam kết cung cấp thêm dầu diesel từ UAE, Bahrain và Saudi Arabia có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực ổn định thị trường nhiên liệu Pháp trong ngắn hạn, nhất là khi nhu cầu năng lượng có thể gia tăng trong mùa Đông.