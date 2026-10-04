Pháp tăng cường hỗ trợ Congo ứng phó dịch Ebola

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Congo công bố, số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola hiện nay tại nước này đã vượt 4.000 người. Ảnh: Reuters

Ông Barrot đã tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở Đông Bắc Congo, trong chuyến thăm hiếm hoi của một quan chức cấp cao phương Tây tới khu vực đang chịu tác động của các vấn đề y tế và nhân đạo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh giới chức địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát dịch tễ.

Phát biểu tại Bunia, Ngoại trưởng Barrot cảnh báo Ebola có thể nhanh chóng tái bùng phát nếu công tác phòng, chống dịch bị lơ là. Ông nhấn mạnh việc duy trì cảnh giác, tăng cường giám sát và chủ động kiểm soát nguy cơ từ sớm là cần thiết để ngăn dịch bệnh quay trở lại.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Pháp đã phân bổ 13,4 triệu euro, tương đương khoảng 15,1 triệu USD, hỗ trợ Congo phòng, chống Ebola và nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh. Ngoại trưởng Barrot đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Congo, các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức nhân đạo và đội ngũ nhân viên y tế trong việc kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan tới các đô thị lớn và các khu vực khác.

Trước câu hỏi về nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng sau khi một trường hợp được ghi nhận tại Pháp, ông Barrot kêu gọi người dân không hoang mang, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung kiểm soát dịch ngay tại nơi phát sinh.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp diễn ra trong bối cảnh Congo tiếp tục đối mặt với những thách thức về y tế công cộng tại khu vực miền Đông.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Congo công bố ngày 2-10, số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola hiện nay tại nước này đã vượt 4.000 người.

Cụ thể, tổng cộng 4.018 trường hợp tử vong được ghi nhận trong số 8.300 ca nhiễm tại 7 tỉnh, đưa tỷ lệ tử vong lên 48,4%. Trong khi đó, 2.162 bệnh nhân đã hồi phục.

Các cơ quan y tế Congo cho biết tình hình dịch bệnh đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số khu vực. Nhiều khu vực y tế không ghi nhận ca nhiễm mới trong nhiều tuần, cho thấy các biện pháp ứng phó đang bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cảnh báo số người tử vong thực tế có thể cao hơn số liệu được công bố. Theo tổ chức này, những khoảng trống trong công tác giám sát dịch tễ và phát hiện ca bệnh có thể khiến một số trường hợp chưa được thống kê đầy đủ.

Dịch Ebola bùng phát tại Congo từ tháng 5 đã trở thành một trong những đợt dịch nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này, đồng thời là đợt dịch Ebola gây tử vong lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

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