Pháp tăng cường bảo đảm trật tự trước đợt biểu tình mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Trong chuyến thăm trụ sở chính quyền thành phố Marseille, ông Macron yêu cầu không để tái diễn các vụ cướp phá và phá hoại như ngày 17/10, khi người biểu tình tràn vào tòa nhà này trong thời gian ngắn. Phát biểu trước lực lượng thực thi pháp luật, ông cho rằng “biểu tình sẽ lắng xuống nếu các bên làm tốt nhiệm vụ, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng và duy trì trật tự”, song nhấn mạnh chưa thể chắc chắn về diễn biến tình hình.

Về công tác bảo đảm trật tự, Tổng thống Macron cảnh báo đợt biểu tình ngày 31/10 có thể tiếp tục tiềm ẩn rủi ro, đồng thời cho biết lộ trình biểu tình sẽ tiếp tục được bố trí ngoài khu vực trung tâm các thành phố. Tổng thống Macron cũng lo ngại về vai trò của mạng xã hội trong các cuộc biểu tình có yếu tố bạo lực như hôm 17/10.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez thông báo hơn 10 lệnh giới nghiêm do chính quyền địa phương ban hành sẽ tiếp tục có hiệu lực, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chặt chẽ cho đợt biểu tình ngày 31/10, trùng dịp Halloween. Nhà chức trách đã tăng cường an ninh cho các cuộc biểu tình ngày 24/10 sau khi thừa nhận những thiếu sót trong công tác an ninh và tình báo trước các vụ đụng độ, cướp phá và phá hoại tài sản công ngày 17/10.

Theo ông Nunez, tình hình trong đợt biểu tình cuối tuần qua tích cực hơn so với một tuần trước, dù vẫn xảy ra bạo lực tại Paris, Marseille và một số thành phố khác. Ông cho biết 1.435 người bị bắt giữ bên lề các cuộc biểu tình; 267 cảnh sát và hiến binh cùng 150 người biểu tình bị thương, trong đó có 3 người biểu tình bị thương nặng.