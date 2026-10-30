Pháp tăng cường an ninh ứng phó nguy cơ bạo lực dịp Halloween

Cảnh sát gác trước Khải Hoàn môn trên đại lộ Champs Elysees ở Paris, Pháp, để ngăn chặn những người biểu tình quá khích. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 29/10, Bộ trưởng Nunez cho biết nhiều nhóm cực đoan đã kêu gọi tổ chức các cuộc tụ tập có nguy cơ dẫn đến bạo lực trên mạng xã hội. Ông Nunez yêu cầu cảnh sát Paris và lãnh đạo các địa phương chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh ở mức cao. Ông đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra đụng độ vào tối 31/10, sau khi các cuộc tuần hành chính thức kết thúc.

Theo ông Nunez, những lời kêu gọi biểu tình xuất phát từ một số nhóm thuộc phong trào công đoàn, phe cực tả và các trang mạng liên quan đến phong trào Áo vàng đã cực đoan hóa. Các nhóm này kêu gọi người dân tập trung tại đường phố ở nhiều thành phố từ 20h00 ngày 31/10 (theo giờ địa phương), kèm theo những thông điệp có nội dung cực đoan. Bộ trưởng khẳng định lực lượng an ninh sẽ có phản ứng "cực kỳ cứng rắn" trước mọi hành vi gây rối.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước ngày 24/10, với 70.000 cảnh sát được triển khai. Biện pháp này góp phần ngăn chặn tình trạng cướp phá và phá hoại tài sản tái diễn trên diện rộng như trong các vụ bạo loạn ngày 17/10. Tuy nhiên, các vụ đụng độ đường phố vẫn xảy ra tại Paris và một số thành phố khác trong các cuộc biểu tình cuối tuần trước.

Lãnh đạo công đoàn và các tổ chức sinh viên tiếp tục kêu gọi biểu tình ngày 31/10, đồng thời lên kế hoạch đình công trên toàn quốc vào ngày 5/11.

Trước đó, ngày 17/10, các cuộc biểu tình tại Pháp đã biến thành bạo loạn nghiêm trọng, với nhiều vụ đụng độ, cướp phá và phá hoại tài sản công. Nhà chức trách Pháp thừa nhận đã có những thiếu sót trong công tác bảo đảm an ninh và tình báo, tạo điều kiện để tình trạng hỗn loạn lan rộng.