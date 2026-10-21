Pháp tăng cường an ninh trước làn sóng biểu tình mới

Cảnh sát Pháp tuần tra đường phố sau khi lệnh giới nghiêm được ban hành. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là khôi phục trật tự tại Paris, Marseille, Lyon cùng nhiều thành phố khác. Ông thừa nhận chính phủ đã bộc lộ nhiều thiếu sót trong quá trình ứng phó với bạo loạn, từ công tác thu thập thông tin tình báo, bố trí lực lượng cảnh sát đến việc không hủy lịch nghỉ phép của một số nhân viên thực thi pháp luật.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát để tăng cường khả năng kiểm soát tình hình. Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh phương án triển khai lực lượng sau những chỉ trích về việc nhiều khu vực trung tâm đô thị không được bảo vệ đầy đủ trong đợt bạo loạn vừa qua. Ông Nuñez đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về những sai sót trong công tác ứng phó.

Theo giới chức Pháp, tình hình an ninh ngày 20-10 tương đối yên ổn sau khi chính quyền áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực xảy ra bạo loạn. Một số biện pháp hạn chế đi lại vào ban đêm, trong đó có quy định áp dụng đối với người dưới 18 tuổi, tiếp tục được duy trì trong đêm 20-10.

Làn sóng bạo lực đang gia tăng sức ép lên chính phủ Pháp trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy những ứng cử viên thuộc phe cực hữu và cực tả đều nhận được sự ủng hộ đáng kể, tăng tính cạnh tranh trong cuộc đua chính trị sắp tới.

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