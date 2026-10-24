Pháp tăng cường an ninh nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez khẳng định lực lượng chức năng sẽ có biện pháp cứng rắn đối với các hành vi gây rối. Ông cũng cảnh báo những lời kêu gọi bạo lực và cướp bóc đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có những lời kêu gọi từ các nhóm cực tả nhằm vào các công trình công cộng.

Theo giới chức Pháp, lực lượng được huy động sẽ tăng khoảng 20% so với cuối tuần trước, bao gồm các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, khoảng 20 xe bọc thép và 15 xe phun nước vòi rồng. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát biểu tình cũng được siết chặt tại một số thành phố, bao gồm Lyon và Marseille.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cho biết tòa án đã tuyên phạt tù 217 người liên quan đến các vụ bạo lực ngày 17/10, trong đó khoảng 50% là người phạm tội lần đầu.