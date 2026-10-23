Pháp tạm giữ 2.700 người sau bạo loạn, Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố đáp trả chưa từng có

Những người biểu tình đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc biểu tình tại Paris (Pháp) ngày 17/10/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong chuyến thăm nhà tù Fleury-Mérogis, thuộc tỉnh Essonne vào hôm 22/10, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cho biết tới nay có tổng cộng 217 người đã bị giam giữ trong số 2.700 người bị tạm giữ để điều tra sau các vụ bạo lực và cướp phá xảy ra cuối tuần trước tại Pháp.

Ông Darmanin nhận định: “Đây thực sự là một biện pháp đáp trả cực kỳ cứng rắn, chưa từng có tiền lệ”, đồng thời cho biết thêm rằng một nửa số người bị giam giữ không có tiền án và “nhìn chung, họ là những nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 và phần lớn trước đây chưa từng có hồ sơ liên quan đến cơ quan tư pháp”.

Trong một công điện gửi các công tố viên hôm 22/10, trước đợt huy động biểu tình mới dự kiến diễn ra vào ngày 24/10, theo báo Le Monde ngày 23/10, Bộ trưởng Darmanin tiếp tục nhấn mạnh chủ trương xử lý nghiêm khắc.

Ông yêu cầu các cơ quan công tố đề nghị tòa án áp dụng những hình phạt bổ sung khi tuyên án, bao gồm cấm sử dụng mạng xã hội và tước quyền bầu cử đối với những hành vi vi phạm thể hiện “ý định đoạn tuyệt với khế ước cộng hòa”.

Đối với các công chức, ông mong muốn cơ quan quản lý được thông báo để xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật.

Ngoài ra, Bộ trưởng Darmanin yêu cầu các cơ quan công tố cân nhắc đề nghị áp dụng hình phạt cấm nhập cảnh hoặc cư trú trên lãnh thổ Pháp đối với người nước ngoài phạm các hành vi “phá hoại tài sản” hoặc có hành vi bạo lực nhằm vào những người được giao nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng.

Theo ông, trong những trường hợp hình phạt không đi kèm lệnh đưa người bị kết án vào trại giam, chẳng hạn như giám sát bằng vòng đeo điện tử, lao động công ích, cấm tham gia biểu tình hoặc cấm đến những địa điểm được xác định, việc thi hành án phải được tiến hành nhanh chóng.

Mục đích là ngăn chặn sự hình thành “một dạng tình trạng không bị trừng phạt, khiến các biện pháp xử lý mất đi hoàn toàn tác dụng răn đe”.

Cũng trong ngày 22/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các cuộc biểu tình “không hợp pháp” sẽ bị cấm trong những ngày tới, đồng thời cáo buộc các nhóm cực tả có hành vi “kích động nổi loạn” và những đối tượng phá hoại đứng sau các vụ bạo loạn và cướp phá xảy ra cuối tuần trước.

Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan tình báo và các bộ trưởng cấp cao, ông Macron cho biết những cuộc biểu tình do các tổ chức như công đoàn đứng ra tổ chức vẫn được phép diễn ra, nhưng có thể phải thay đổi lộ trình nhằm bảo vệ các cơ sở kinh doanh.

Tổng thống Macron cho biết vào ngày 17/10, Pháp đã chứng kiến những hành động mang tính chính trị và kích động nổi loạn với mục tiêu lật đổ nền Cộng hòa.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền trên khắp nước Pháp đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình mới, sau khi đất nước trải qua một trong những đợt bất ổn đô thị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Liên đoàn sinh viên lớn của Pháp UNEF đã kêu gọi tổ chức các cuộc tuần hành vào ngày 24/10. Trong khi đó, phong trào Áo vàng, lực lượng phản đối giới cầm quyền xuất hiện từ năm 2018, đã nộp kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành qua trung tâm Paris.

Các doanh nghiệp tại trung tâm Paris đã bắt đầu dùng ván che chắn cửa kính cửa hàng để đề phòng bạo lực.

Tập đoàn hàng xa xỉ Hermès cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các cửa hàng của mình trên lãnh thổ Pháp.

Ban tổ chức Art Basel Paris, hội chợ quốc tế dành cho các nhà sưu tập nghệ thuật đang diễn ra tại một trung tâm triển lãm ở trung tâm Paris, thông báo sự kiện sẽ đóng cửa trong suốt cuối tuần.

Tại những nơi khác, chính quyền thành phố Orléans ở miền Bắc nước Pháp cũng đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bất ổn, trong bối cảnh đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu dự kiến tổ chức cuộc họp thường niên, còn các công đoàn và nhóm cánh tả lên kế hoạch biểu tình.