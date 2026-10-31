Pháp tái áp dụng lệnh giới nghiêm tại khu vực trung tâm Paris

Cảnh sát tăng cường tuần tra tại quảng trường République ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

Theo báo Le Parisien (Pháp), Cảnh sát trưởng Paris quyết định áp dụng trở lại lệnh giới nghiêm tại quảng trường République và khu vực Châtelet – Les Halles, từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, có hiệu lực trong hai đêm 31-10 đến sáng 1-11 và đêm 1-11 đến sáng 2-11.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách ghi nhận nhiều lời kêu gọi tụ tập, gây rối trên mạng xã hội, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh dịp Halloween.

Quy định áp dụng đối với mọi người trong phạm vi được xác định, ngoại trừ một số trường hợp như cư dân sinh sống trong hoặc gần khu vực bị hạn chế, người lao động cần đi qua để làm việc và nhân viên dịch vụ công, trong đó có lực lượng cứu hộ.

Cảnh sát kiểm tra, trao đổi với người dân tại một cửa hàng ở Paris (Pháp) trong bối cảnh chính quyền tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh. Ảnh: VILLE DE PARIS

Riêng đối với trẻ vị thành niên không có người đại diện hợp pháp đi cùng, chính quyền Paris áp dụng biện pháp hạn chế đi lại từ 21 giờ đến 6 giờ sáng, tại một số khu vực của thủ đô trong ba đêm, từ 30-10 đến 2-11.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, khoảng 70.000 cảnh sát và nhân viên an ninh được huy động trên toàn nước Pháp trong ngày 31-10. Các biện pháp bảo vệ cửa hàng và trung tâm thương mại tiếp tục được duy trì, mở rộng, nhằm ngăn chặn nguy cơ cướp phá. Các đơn vị đặc nhiệm, máy bay không người lái, trực thăng và xe bọc thép cũng được huy động để ứng phó nguy cơ bạo lực, gây rối trật tự công cộng.

Văn phòng Thị trưởng Paris cho biết, hơn 1.000 công nhân thành phố sẽ được huy động trong suốt cuối tuần để dọn dẹp các không gian công cộng.

Lực lượng vệ sinh thủ đô Paris dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau các vụ bạo lực. Ảnh: VILLE DE PARIS

Trước đó, chính quyền Paris đã áp dụng lệnh giới nghiêm tại quảng trường République và khu vực Châtelet sau các vụ bạo lực, cướp phá xảy ra trong các vụ biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cao trong hai ngày 17 và 18-10. Ban đầu, biện pháp được áp dụng tại cả hai khu vực trong một tuần, từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Sau đó, phạm vi giới nghiêm được thu hẹp, chỉ còn quảng trường République, trước khi được dỡ bỏ.