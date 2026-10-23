Pháp siết quy định tổ chức biểu tình để đảm bảo an ninh

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/10 chủ trì cuộc họp khẩn cấp về an ninh với sự tham gia của Thủ tướng Sébastien Lecornu, các bộ trưởng liên quan và toàn bộ cơ quan tình báo, nhằm rà soát những bất cập trong công tác dự báo, phòng ngừa và ứng phó với tình trạng bạo lực xảy ra bên lề các cuộc tuần hành ngày 17/10, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm trật tự trong những ngày tới.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Macron cho biết chính quyền các địa phương sẽ cấm những cuộc biểu tình do các cá nhân hoặc tổ chức không đủ tư cách pháp lý đăng ký. Đối với những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, nhà chức trách sẽ xem xét theo quy định pháp luật và có thể đề xuất thay đổi lộ trình tuần hành.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Pháp chịu sức ép phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phối hợp giữa các cơ quan và ngăn chặn hiệu quả các hành vi bạo lực, phá hoại tài sản.

Trước nguy cơ tái diễn bạo lực, Chính phủ Pháp dự kiến tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trong đợt tập trung ngày 24/10. Quân đội thuộc lực lượng Sentinelle cùng các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động.

Quốc vụ khanh phụ trách Nội vụ Jean-Didier Berger cho biết quân số thực thi pháp luật sẽ tăng 20% so với ngày 17/10. Một số trung tâm đô thị đã áp dụng lệnh giới nghiêm trong đêm thứ ba liên tiếp, trong khi nhà chức trách cấm các cuộc tụ tập mới tại một số địa điểm./.