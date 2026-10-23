Pháp siết an ninh trước đợt biểu tình mới

Theo Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, trong khoảng 2.500 người bị bắt trên toàn quốc vào cuối tuần qua, 917 người đang bị truy tố. Nhiều bị cáo đã được đưa ra xét xử theo thủ tục nhanh, với các mức án gồm tù treo và tù giam.

Trong một trường hợp, sinh viên 19 tuổi Mathilde B. bị tuyên 5 tháng tù treo, trong khi Francois D., 20 tuổi, nhận án 8 tháng tù, trong đó có 2 tháng phải chấp hành án giam giữ.

Một bị cáo 21 tuổi khác, không có tiền án tiền sự, bị tuyên 2 tháng tù giam và 4 tháng tù treo sau khi cảnh sát phát hiện các vật dụng bị công tố viên cho là có thể dùng để chế tạo bom xăng.

Ngày 21-10, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp khẩn về an ninh với Thủ tướng Sébastien Lecornu, các bộ trưởng liên quan và cơ quan tình báo, nhằm rà soát công tác dự báo, phòng ngừa và ứng phó bạo lực.

Chính phủ Pháp dự kiến tăng cường an ninh trước đợt biểu tình tập trung ngày 24-10, huy động lực lượng Sentinelle của quân đội cùng các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát và hiến binh. Tại Lyon, chính quyền địa phương thông báo cấm các cuộc biểu tình và tuần hành trong ngày này.

Nhà chức trách cho biết việc đẩy nhanh xử lý pháp lý và tăng cường lực lượng nhằm lập lại trật tự sau những vụ bạo lực đô thị nghiêm trọng gần đây.